Secondo le anticipazioni di Beautiful degli episodi in onda da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre, Thomas cadrà dalla scogliera e si troverà in ospedale in condizioni serie. Tutti cercheranno di comprendere come si sono svolti i fatti e Brooke risulterà essere la principale sospettata. Inoltre Shauna contatterà Quinn e le chiederà aiuto per far uscire di prigione la figlia, attraverso la scelta di un bravo avvocato.

Thomas cade dalla scogliera e viene incolpata Brooke

Nella puntata di Beautiful di lunedì 26 ottobre, dopo la caduta dalla scogliera i medici cercheranno di capire qualcosa in merito alle condizioni di salute di Thomas. Le testimonianze e le circostanze sembreranno essere tutte contro Brooke.

Nell'episodio di martedì 27 ottobre, Bill, Justin, Katie e Wyatt verranno informati del tragico incidente che ha coinvolto Thomas, che sembrerà essere stata provocato in maniera casuale da Brooke Logan. I quattro proveranno a capire come si saranno svolti i fatti.

Shauna chiede aiuto a Quinn

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 28 ottobre, Ridge parlerà con sua figlia Hope e le chiederà se avesse paura di Thomas. La giovane Logan negherà questa aspetto, in quanto il Forrester junior voleva solo chiedere scusa alla moglie. Intanto Thomas sarà ancora in ospedale e il suo quadro clinico non mostrerà nessun miglioramento.

Nella puntata di giovedì 29 ottobre, Shauna dopo essere riuscita nell'intento di parlare con la figlia Flo in carcere, deciderà di fare qualcosa per lei e contatterà Quinn, con lo scopo di assumere un buon avvocato.

La signora Forrester penserà all'ipotesi di aiutare l'amica, consapevole però che in questo modo potrà andare contro la sua famiglia.

Sanchez non crede che quanto accaduto a Thomas è stato un incidente

Secondo le trame di venerdì 30 ottobre Brooke e Ridge continueranno ad avere opinioni divergenti in merito a Thomas.

Entrambi saranno preoccupati per lui, ma Logan e il Forrester si confronteranno in merito a quanto successo nella scogliera. Nella puntata di sabato 31 ottobre, il detective Sanchez sarà determinato nel portare la sua convinzione che quanto capitato a Thomas non è stato un incidente e non crederà che la dinamica dei fatti corrisponderà al vero, ma le ipotesi portate avanti dall'uomo, faranno infuriare Brooke.

Nell'episodio di domenica 1° novembre, Quinn davanti a Wyatt proverà a giustificare Flo e quanto fatto da quest'ultima a Hope. Il giovane Spencer però sarà ancora turbato per tutte le bugie raccontate dalla ragazza e almeno in questo momento non avrà alcuna intenzione di perdonare la fidanzata.