Ilaria Rossi ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Mia. L'attrice interpreta il personaggio di Gabriella Rossi nella fiction di Rai 1 Il Paradiso delle signore. Nell'intervista Ilaria non ha fornito alcuna anticipazione sul suo personaggio, ma ha parlato di come è stato tornare sul set dopo il periodo di quarantena. Dal momento che gli attori vengono sottoposti al tampone per Covid-19 ogni due settimane, Ilaria ha ammesso di essere in ansia ogni volta quando attende il risultato dell'esame.

Le dichiarazioni di Ilaria Rossi

Gli attori de Il Paradiso delle Signore sono stati fra i primi a tornare sul set nel mese di giugno.

A causa dell'emergenza sanitaria in corso, sono state adottate delle linee guida molto rigide per evitare il contagio sul set.

In un'intervista al settimanale Tv Mia, Ilaria Rossi ha raccontato come è stato tornare in scena nel post lockdown: "Ogni due settimane facciamo il tampone". L'attrice ha confidato che, quando è il momento di fare l'esame, è sempre un po' agitata: "Ho paura del risultato". Inoltre l'interprete di Gabriella Rossi ha ammesso che non è così piacevole fare il tampone per la Covid-19: "L'esame è un po' fastidioso". Ilaria non ha fornito delle anticipazioni sul futuro del suo personaggio, ma ha raccontato di tutti i cambiamenti avvenuti sul set.

Prima di andare in scena gli attori devono sempre indossare la mascherina e devono stare attenti a non creare assembramenti.

Ilaria Rossi, con un po' di rammarico, ha dichiarato: "È tutto cambiato". Ad esempio l'attrice quando arriva sul set, oltre a portare con sé il copione, porta anche i fogli con le istruzioni per lavorare in sicurezza. Infine l'interprete di Gabriella ha confidato che sul set è come stare in una grande famiglia.

Le riprese termineranno a dicembre

Nel corso dell'intervista, Ilaria Rossi ha dichiarato che in questo momento gli attori stanno girando le scene natalizie. La Gabriella de Il Paradiso delle signore ha inoltre aggiunto: "Finiremo di registrare questa stagione a dicembre". Il suo personaggio sarà sempre più indeciso dal punto di vista sentimentale.

Nelle puntate della soap opera di Rai 1 in onda da lunedì 19 ottobre, i telespettatori assisteranno infatti al fidanzamento di Gabriella Rossi con Cosimo. Sebbene la stilista sia pronta a ufficializzare la sua relazione sentimentale, il suo cuore sarà ancora diviso tra Salvatore e Cosimo. In un'intervista a Tv Serial, Ilaria Rossi aveva parlato dell'arrivo dei genitori del suo personaggio: i due, a quanto pare, interferiranno nelle vicende sentimentali di Gabriella.