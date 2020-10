Uno storico personaggio della soap opera Una vita, nelle prossime puntate italiane continuerà a fare di tutto per ricongiungersi con la propria amata. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), che pur avendo rintracciato Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) con l’aiuto del suo fidato amico Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) non riuscirà nel suo intento.

In particolare l’avvocato non tornerà ad Acacias 38 insieme all'amata, poiché il trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena) si rifiuterà di cedergli la brasiliana in cambio di soldi.

Una vita, spoiler: Mauro viene a sapere che Marcia è stata rapita da Cesar

Dagli spoiler relativi a ciò che succederà negli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche tempo, si evince che Mauro San Emeterio pur essendo tornato da poco in paese sospetterà subito di Ursula (Montse Alcoverro) e Genoveva (Clara Garrido). L’ex ispettore di Acacias 38 sin dal primo istante, crederà che le due dark lady siano coinvolte nella sparizione di Marcia. Dopo aver fatto diverse indagini, il vedovo di Teresa Sierra scoprirà che la fanciulla di colore è stata rapita proprio per ordine di Salmeron e l'ex istruttrice da Cesar Andrade, colui che l’aveva ridotta in schiavitù in Brasile.

Mauro e Alvarez Hermoso dopo essersi presentati al trafficante di donne facendogli credere di chiamarsi Mauricio Guerrero e Felipe Sanchez, sembreranno riuscire a conquistei la fiducia del malvivente.

Soprattutto l’avvocato rintraccerà finalmente la propria amata, ma per proteggerla non avrà altra scelta oltre a quella di attuare una mossa strategica per prendersi gioco del rapitore della fanciulla. Alvarez Hermoso, disperato, sarà determinato a vendere tutti i gioielli della sua defunta moglie Celia pur di liberare Marcia.

Andrade non accetta la proposta di Felipe, Mendez a conoscenza delle investigazioni di San Emeterio

Felipe si dirà disposto a far avere un’ingente quantità di denaro ad Andrade per acquistare Marcia, nonostante Mauro cercherà di farlo desistere dal suo intento. Purtroppo Cesar non vorrà disfarsi per alcuna ragione della ragazza, infatti in diverse circostanze ribadirà a Felipe che Marcia è la sua donna migliore.

Nonostante ciò Alvarez Hermoso dirà chiaramente alla sua ex domestica di non voler rinunciare a riaverla al suo fianco, e sarà ascoltato da Yolanda Lazaro (Ariadne Serrano), un’altra ragazza di Cesar che intanto farà colpo su Mauro. Nel contempo quest’ultimo, dai suoi atteggiamenti, farà capire di aver incluso il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) nelle sue investigazioni per il salvataggio di Marcia.