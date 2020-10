Le nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore 5 in prima visione assoluta su Rai 1 continuano con gli episodi dal 19 al 23 ottobre. Le anticipazioni raccontano che Vittorio riceverà una spiacevole notizia da Beatrice Conti, la moglie di suo fratello. Il suo pensiero correrà immediatamente alla piccola Serena.

Marta invece, sebbene in un primo momento non ne sia convinta, verrà esortata da Vittorio a partire per New York. A causa poi dell'arrivo imminente della zia Ernesta, Silvia pregherà Luciano di posticipare la sua decisione di lasciare la loro casa, così da non creare troppo scompiglio.

L'arrivo di Stefania invece sarà determinante per Federico, ancora sofferente per gli ultimi accadimenti.

Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni dal 19 al 23 ottobre su Rai 1

Nella puntata di lunedì, Adelaide e Umberto provano a convincere Marta ad accettare la proposta lavorativa che la terrà lontano da Milano per un periodo. Non è facile per lei accettare l'idea di lasciare Vittorio e in un primo momento propende per il rifiuto.

A casa Cattaneo c'è grande confusione dopo che la zia Ernesta ha deciso di fare visita a Silvia. Luciano non vede l'ora di andare da Clelia, ma la moglie lo prega di rimandare il tutto per non creare pettegolezzi. Intanto, Cosimo e Gabriella sono felici più che mai dopo che le loro famiglie si sono riconciliate: il matrimonio è ormai alle porte.

Stefania innamorata di Federico

È arrivato il momento di accogliere la zia Ernesta, che arriva a casa Cattaneo con Stefania, innamorata da sempre di Federico. Nella puntata di martedì de Il Paradiso delle Signore, Vittorio fa trovare un biglietto per New York a Marta, un gesto finalizzato a darle quella carica in più per partire.

Laura entra ufficialmente nella società di Marcello e Salvatore dopo aver risollevato le sorti economiche della Caffetteria. Intanto, Marta si prepara con nostalgia a lasciare Vittorio e raggiungere il suo nuovo posto di lavoro a New York. La notizia si diffonde al Paradiso delle Signore, creando un certo dissenso.

La messinscena di Luciano e Silvia

La zia Ernesta non può certo immaginare cosa si celi dietro le apparenze della famiglia perfetta messa in scena da Silvia e Luciano. Stefania invece viene catturata dall'atmosfera innovativa del Paradiso delle Signore e vuole seguire il suo sogno di entrare nel mondo della moda.

Vittorio vuole lasciare un ricordo splendido dell'ultima notte con Marta a Milano e così le organizza una romantica sorpresa. La giovane Cattaneo sa che anche lontano dal marito è amata e supportata e prova a non cedere alla malinconia.

Una notizia cambia la vita di Conti nelle trame settimanali Il Paradiso delle Signore 5

È tempo dei saluti per Marta, che saluta le Veneri e l'amato Vittorio.

Ora, un futuro lavorativo roseo la attende a New York. Stando alle anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore 5 di giovedì 22 ottobre, Armando e Agnese vivranno a pieno la loro storia d'amore, liberi di sognare un futuro insieme.

Adelaide presta il suo volto per il lancio della nuova collezione e si diverte nei panni di modella. Luciano non vede l'ora di lasciare la casa di Silvia ma la zia Ernesta e Stefania non sembrano voler andare via, alimentando il suo malumore. Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore 5 di venerdì 23 ottobre Vittorio riceverà una brutta notizia da Beatrice, la consorte di suo fratello. C'entra la piccola Serena? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap per scoprire la verità.