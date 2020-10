Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda sabato 17 ottobre alle ore 14:45 su Canale 5 Sanem farà un accordo segreto con Fabbri per salvare Can dal carcere. Intanto, Aylin bacerà Emre per far ingelosire Leyla.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda ogni weekend su Canale 5 e racconta la storia d'amore tra Can, famoso fotografo e proprietario di un'azienda, e Sanem, scrittrice e sua nuova dipendente.

Anticipazioni DayDreamer 17 ottobre: Sanem fa un accordo segreto con Fabbri

Nelle scorse puntate, abbiamo assistito all'arresto di Can a causa dei piani di Fabbri e Aylin.

Il proprietario dell'azienda di profumi, infatti, ha provocato il fotografo con lo scopo di farsi dare un pugno. A quel punto, Fabbri ha denunciato Can, il quale è stato arrestato. Pertanto, nella puntata che andrà in onda sabato 17 ottobre l'avvocato del fotografo gli comunicherà che potrà uscire di prigione. Sembra, infatti, che Aylin abbia convinto Enzo a ritirare la denuncia, ma nessuno sa che in realtà i due sono d'accordo. Il motivo per il quale Fabbri agirà in questo modo, sarà solo per l'accordo segreto che farà con Sanem. La giovane, infatti, sarà costretta a vendere il suo profumo a Enzo per fargli ritirare la denuncia nei confronti di Can e cedere le azioni aziendali. Fabbri, tuttavia, non specificherà a chi venderà le sue azioni e, secondo gli accordi con Aylin, cederà le quote proprio a lei.

A quel punto, l'ex fidanzata di Emre tornerà in agenzia nel ruolo di socia della Fikri Harika. Una volta raggiunto il suo obiettivo, Aylin avrà la possibilità di sabotare l'azienda direttamente dall'interno.

Spoiler DayDreamer: Aylin bacia Emre per far ingelosire Leyla

Nelle scorse puntate Emre ha chiuso la sua relazione con Leyla a causa di Aylin.

La sua ex fidanzata, infatti, lo aveva minacciato di dire tutta la verità alla maggiore delle Aydin se lui non l'avesse lasciata. Leyla, dal suo canto, non è mai riuscita a capire il motivo per il quale Emre si fosse allontanato da lei. Intanto, Aylin tornerà in azienda grazie alle quote cedute da Fabbri e questo creerà non pochi problemi al fratello di Can e a Leyla.

L'ex fidanzata di Emre, infatti, bacerà all'improvviso il minore dei Divit proprio quando la sorella di Sanem sarà lì a guardare. A quel punto, Leyla fraintenderà il gesto e si convincerà che il motivo della sua rottura con Emre è un ritorno di fiamma con Aylin. Stanca della situazione che si è ormai fatta complicata, la sorella di Sanem cercherà conforto in Osman e gli chiederà di uscire insieme. Intanto, Mevkibe e Nihat sono ancora in piena crisi a causa dei segreti che la donna ha tenuto con suo marito.