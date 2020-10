Domenica 11 ottobre è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso. La padrona di casa ha voluto fare chiarezza sul passato di Massimiliano Morra portando in studio come ospite Lele Mora che ha sostenuto come l'attore campano abbia avuto una relazione con un uomo importante pur di arrivare ad ottenere il successo.

Le dichiarazioni di Mora

Da quando Adua Del Vesco ha parlato di una presunta omosessualità di Massimiliano Morra, sono arrivate numerose segnalazioni sull'attore campano. Dopo le parole di Deianira Marzano, l'opinione di Lory Del Santo e quella di Guendalina Canessa a gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Lele Mora.

Nel salotto di Live-Non è la D'Urso, l'ex agente ha dichiarato: "Tanti ragazzi per arrivare al successo cedono alle richieste di qualche produttore". Per quanto riguarda il caso legato a Massimiliano Morra, Lele Mora ha sostenuto che l'attore campano in passato ha avuto una relazione con un uomo potente. L'intento del 34enne sarebbe stato quello di ottenere il successo. A detta dell'ex manager infatti, l'uomo misterioso avrebbe promesso a Massimiliano di arrivare al Grande Fratello. Mora ha precisato di avere lavorato per circa tre anni con Morra. Come confidato da Lele a Barbara D'Urso, quando il 34enne avrebbe espresso la voglia di intraprendere un percorso con la recitazione il diretto interessato gli avrebbe consigliato di trovarsi un produttore serio.

A quanto pare sarebbe stato proprio Lele Mora a indirizzare Massimiliano Morra da Alberto Tarallo.

Dopo la rivelazione dell'agente Babrara D'Urso è rimasta letteralmente spiazzata. A questo punto non è escluso che Alfonso Signorini non decida di mandare in scena un confronto tra Lele Mora e Massimiliano Morra.

Le parole di Sergio Arcuri

A Live-Non è la D'Urso ha espresso la sua opinione anche Sergio Arcuri. L'attore ha ammesso di non avere mai ricevuto delle richieste dall'Ares Film per inscenare una finta 'storia' aggiungendo di avere avuto una relazione con Cosima Coppola del tutto reale.

Sul caso legato a Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, il diretto interessato ha detto a Barbara D'Urso: "Si stanno dando la zappa sui piedi".

Il 45enne ha confidato che in passato l'attrice siciliana si lamentava molto con la sua agenzia, perché non le piaceva il nome d'arte. Sulla relazione con l'attore campano, Arcuri ha detto che si capiva che i due non erano fidanzati realmente perché litigavano sempre. Inoltre, Adua e Massimiliano nella villa di Zagarolo dormivano in due stanze separate.

Sergio Arcuri ha concluso il suo intervento dichiarando che in passato il duo Del Vesco-Morra è stato molto aiutato dall'Ares Film ad emergere.