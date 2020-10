Nell'ultima puntata di 'Live, non è la D'Urso' Lele Mora ha sganciato una 'bomba' che farà sicuramente discutere nei confronti di Massimiliano Morra. Secondo l'ex agente dei vip, l'attore non sarebbe gay ma sarebbe stato con un uomo influente per poter partecipare al Grande Fratello. Nel frattempo all'interno della casa c'è stato un riavvicinamento, con coccole e parole dolci, tra Massimiliano e Guenda.

Le parole di Lele Mora su Massimiliano Morra

Lele Mora è stato ospite di Barbara D'Urso nella puntata andata in onda domenica 11 ottobre in prima serata. L'uomo ha fatto delle affermazioni molto nette nei confronti del concorrente del GF Vip Massimiliano Morra: "Non è gay ma ha avuto una storia con un uomo per partecipare al Grande Fratello".

Lele Mora ha raccontato che l'attore ha lavorato con lui per tre anni per poi collaborare con la Ares di Tarallo per fare le fiction. L'ex agente dei vip ha confermato con certezza le sue parole: "Me ne assumo le responsabilità", asserendo che l'attore non sia omosessuale ma sia stato con l'uomo giusto che gli avrebbe consentito di arrivare ad alcuni lavori televisivi. Durante il Grande fratello Vip, Adua Del Vesco avrebbe confidato ad alcuni partecipanti che Massimiliano fosse gay per poi rimangiarsi la sua versione e sancire la pace con l'attore. Tommaso Zorzi aveva poi rivelato che in albergo, prima dell'inizio del Reality Show, Adua aveva raccontato anche a lui della presunta omosessualità di Massimiliano.

Guenda e Massimiliano di nuovo vicini

Nella serata di ieri 11 ottobre Massimiliano e Guenda sono stati dopo un po' di tempo a dialogare da soli in veranda. I due partecipanti hanno parlato in maniera amichevole scambiandosi delle tenerezze sotto un'unica coperta. L'attore ha ammesso di aver votato Guenda come 'comodino' della casa e ha affermato di essere stato votato a sua volta da Tommaso e Matilde, oltre che da altre due persone rimaste nell'ombra.

Massimiliano ha asserito di non essere preoccupato, avendo comunque già superato ben cinque nomination. Morra è poi passato a fare dei complimenti a Goria e ha ammesso di aver trovato molto bello il suo vestito azzurro, i due ragazzi sono stati anche protagonisti di sguardi molto intensi e di vicendevoli parole al miele.

Guenda in un secondo momento ha rassicurato Massimiliano sostenendo di volergli bene e di tentare di proteggerlo, nonostante il suo carattere schivo. I due concorrenti sembrano comunque aver ritrovato quella sintonia che si era un po' perduta tra polemiche e fraintendimenti, il feeling pare essere tornato e vogliono viversi la Casa del Grande Fratello Vip nel migliore dei modi.