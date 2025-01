A poche ore dalla 25^ puntata del Grande Fratello, l'esperto di gossip Biagio D'Anelli ha pubblicato un reel su Instagram criticando l'atteggiamento di alcuni concorrenti che in seguito alla notizia del ripescaggio hanno inscenato uno sciopero decidendo di staccare i microfoni: "I concorrenti si permettono di scioperare, ma sono pagati profumatamente per non fare nulla".

Le parole di D'Anelli

Nel primo pomeriggio di giovedì 23 gennaio, in un reel su Instagram, D'Anelli è dunque tornato a commentare il comportamento di alcuni gieffini, che hanno deciso di staccare i microfoni in segno di sciopero alla notizia che quattro concorrenti precedentemente eliminati rientreranno in casa: "Fermi tutti, fermi tutti: i concorrenti del GF hanno deciso di scioperare nelle ultime 24 ore togliendosi il microfono, in modo da non far sentire bene l'audio agli autori perché hanno appurato che torneranno quattro ex gieffini".

L'intervento di D'Anelli è tutto in tono sarcastico e a tratti provocatorio: "Perché scioperano quando sono profumatamente pagati per non fare nulla e vengono tutelati in un ambiente ovattato? Devono pregare i santi, perché sono nella casa da settimane a percepire un compenso immeritato dato che non creano dinamiche".

Nel video Biagio D'Anelli si è complimentato con Luca Calvani perché nel corso dell'ennesima discussione con Lorenzo Spolverato ha messo il coinquilino alle strette: "Luca ha ricordato a Lorenzo che quando è andato in Spagna, anziché pensare al Gran Hermano spagnolo ha pensato bene di iniziare seguire l'account Instagram di Tommaso e viceversa". In chiusura, D'Anelli ha avuto qualcosa da ridire anche su Jessica Morlacchi: "Fuori dalla casa si è data una sistemata, mi ha tolto il follow su Instagram e quando è tornata si è avvicinata ad Helena come nulla fosse perché ha capito che è forte come concorrente".

G R A Z I E .#GrandeFratello pic.twitter.com/uep850pTh9 — 🏳️‍🌈 𝗡 𝗔 𝗚 𝗜 𝗡 𝗜 🏳️‍🌈 (@NAGINI_SNAKE_) January 23, 2025

Che cos'è successo tra Lorenzo e Luca

La chiacchierata a cui si riferisce D'Anelli nel video è avvenuta ieri sera quando Luca e Lorenzo hanno discusso rinfacciandosi di aver infranto il regolamento.

"Io ho la coscienza pulita, tu invece di fare il paladino della giustizia pensa a difendere te stesso che non hai saputo rispondere davanti alla storia dei bigliettini" ha ad un certo punto detto il 28enne milanese.

"Parli tu che ti sei sentito con Helena prima del programma? Ma poi vogliamo dire che quando sei andato in Spagna hai visto che Tommaso su Instagram aveva tanti follower?" ha replicato Calvani.

I due coinquilini hanno dunque ammesso di aver infranto il regolamento e nella puntata di stasera potrebbero ricevere un provvedimento disciplinare finendo in nomination d'ufficio. Il provvedimento potrebbe essere esteso anche a Tommaso Franchi: quando è stato ospite al Gran Hermano spagnolo avrebbe infatti visitato il proprio account Instagram.