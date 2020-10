Nel salotto di Live-non è la d'Urso Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi hanno dato vita ad un botta e risposta senza esclusione di colpi. L'irriverente influencer si è prima confrontata con gli opinionisti e poi ha replicato al critico d'arte che aveva raccontato di aver conosciuto l'ex gieffina a Sanremo e di aver avuto un momento intimo con lei. Tesi che la ventottenne ha respinto con fermezza: "Ci siamo incontrati ad una mostra e abbiamo cenato ma non ci siamo mai baciati. Ho solo cavalcato il Gossip".

Affermazioni che hanno provocato la reazione stizzita del vulcanico opinionista che ha aggiunto alcuni dettagli piccanti: "Ci sono anche i testimoni, sei stata almeno un quarto d'ora in bagno con me", ha ribattuto Sgarbi che, visibilmente infastidito, ha affermato di non provare interesse per la modella.

"A me non importa nulla di te, hai detto tu che sei stata con me per sette ore. Mi fai schifo, non ho nulla contro le donne ma non mi piacciono le persone che dicono le bugie".

Franceska Pepe smentisce il critico d'arte a Live-non è la d'Urso

Nel corso di Live-non è la d’Urso sono volate parole grosse tra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe. L'influencer, al momento di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, aveva dichiarato di aver avuto una love story di sette ore con il critico d'arte. Quest'ultimo aveva confermato di aver conosciuto la modella in occasione di un evento a Sanremo.

Nel corso della puntata dell'11 ottobre del talk show condotto da Barbara D'Urso la ventottenne ha spiegato di aver fatto certe affermazioni soltanto per questioni legate al gossip. "In realtà con Sgarbi non c'è stato nulla", ha riferito Franceska Pepe, che non ha nascosto il disappunto per la ricostruzione fatta dal sessantottenne dell'incontro a Sanremo.

"Mi ha chiesto soltanto di accompagnarlo a degli eventi nel corso di quella giornata. Io con lui non ho fatto nulla", ha ribadito la modella.

Sgarbi perde le staffe e replica all'influencer: 'Sei andata al Grande Fratello grazie a me'

Vittorio Sgarbi ha prontamente ribattuto alle esternazioni di Franceska Pepe.

"Non sapevo chi fosse, né le ho chiesto di accompagnarmi. Mi è venuta incontro con un gran sorriso e mentre passeggiavamo ci siamo venuti a trovare in una particolare intimità", ha ribadito il critico d'arte, che poi ha asserito di essersi appartato in bagno con la modella dove sarebbe scattato un bacio.

Di fronte alle smentite della ventottenne, Sgarbi ha perso le staffe. "Non mi piaci, non ti voglio, non ti volevo ma sei stata in bagno con me e quello che è capitato lo sappiamo solo io te. Sei andata al Grande Fratello grazie a me", ha aggiunto il sessantottenne che ha lanciato un libro verso l'influencer che si è scagliata contro il critico d'arte. "Fai schifo te perché tratti male le donne e mi hai appena lanciato un libro che non leggerò mai.

Forse ti sei arrabbiato perché non mi sono concessa", ha chiosato un'inviperita Franceska Pepe.