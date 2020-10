Domenica 11 ottobre è stata battezzata l'ultima figlia di Beatrice Valli: a prendere parte all'evento sono stati i parenti e gli amici più stretti dell'ex corteggiatrice di U&D, ma una persona in particolare ha attirato le critiche dei followers. Tra le tante foto che Ludovica ha pubblicato su Instagram della giornata in famiglia, in nessuna compaiono i figli di sua sorella. Agli attacchi social che ha ricevuto, l'influencer ha risposto dicendosi stanca e dando una spiegazione logica a quanto è accaduto.

Le sorelle Valli riunite per Azzurra: l'ex tronista di U&D contestata

Nuove polemiche sul rapporto che hanno due ex protagoniste di U&D: dopo i mancati auguri social di Beatrice a Ludovica per la sua dolce attesa, è stata quest'ultima a essere presa di mira sul web per un comportamento che ha assunto nelle scorse ore.

Nel giorno in cui sua sorella e Marco Fantini hanno battezzato la piccola Azzurra, la più giovane delle Valli ha fatto una scelta piuttosto singolare: pubblicare su Instagram soltanto foto con i bambini di Eleonora (la sorella non famosa delle tre) e non con quelli dell'ex corteggiatrice.

Per questo motivo l'influencer è stata criticata aspramente da alcuni followers, soprattutto perché questa sua presa di posizione confermerebbe i Gossip che circolano su un rapporto non proprio idilliaco tra lei e Beatrice. Il pensiero che hanno espresso i fan più critici, dunque, è che nonostante Ludovica abbia partecipato al battesimo di sua nipote, qualcosa tra lei e la famiglia della sorella maggiore non vada per il meglio.

La piccata replica dell'ex tronista di U&D

Dopo aver letto alcune delle critiche che le sono state rivolte su Instagram il giorno prima, Ludovica ha deciso di difendersi pubblicando un lungo messaggio nelle sue Stories. "Mi chiedete il perché di nessuna foto con Azzurra, accusandomi di essere una brutta persona perché non metto foto con i figli di Beatrice", ha esordito l'ex tronista di U&D nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

La ragazza ha detto di essere davvero stanca degli attacchi a suo parere gratuiti che riceve, soprattutto perché arrivano da parte di chi non sa assolutamente nulla della sua vita e della sua famiglia. "Oggi sono stanca più che mai, ma vi dico che a volte bisogna rispettare i genitori che, in una situazione come quella attuale, sono premurosi e preferiscono evitare troppi contatti".

L'influencer, dunque, ha giustificato l'assenza di sue immagini in compagnia della nipote con il distanziamento che Beatrice e Marco avrebbero imposto agli invitati al battesimo per evitare problemi alla loro famiglia con il coronavirus. "Ora basta", ha concluso la più giovane delle Valli.

Gelo 'social' tra Beatrice e Ludovica, ex volti di U&D

Non è la prima volta che in rete serpeggia il pettegolezzo secondo il quale tra le sorelle Valli non corra buon sangue. Quando Ludovica ha annunciato su Instagram di aspettare un bambino, né Beatrice né Eleonora le hanno fatto le congratulazioni sui social network, piattaforma con la quale lavorano tutte e tre da anni. Quando i fan più curiosi le hanno chiesto come mai nessuna delle sue sorelle le abbia fatto gli auguri pubblicamente, l'ex tronista di U&D ha risposto: "Non so che dirvi".

Il giorno successivo al battesimo di Azzurra, e alle mancate foto tra zia Ludovica e la nipote, torna a farsi strada il rumors sui rapporti non idilliaci soprattutto tra le due ex protagoniste di Uomini e donne.