Era agosto quando l'ex tronista di U&D, Nilufar Addati, informava i fan di aver contratto il coronavirus in vacanza: la giovane, come è capitato ad altri influencer, si è ammalata in Sardegna ma l'ha scoperto solo una volta tornata a casa. Oggi, a distanza di quasi due mesi da quel giorno, la napoletana ha fatto sapere di essere guarita ma che l'isolamento in camera le ha portato danni psicologici non indifferenti.

La convivenza col virus dell'ex volto di U&D

Nilufar Addati è uno dei vari ex protagonisti di U&D che quest'estate ha contratto la Covid durante una vacanza in Sardegna: come lei si sono ammalati anche Andrea Melchiorre, Vittoria Deganello e Giulia Latini.

La quarantena dell'ex tronista, però, è durata molto di più rispetto a quella dei colleghi: la napoletana, infatti, ha convissuto col coronavirus per quasi due mesi, fortunatamente senza avere gravi sintomi. Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 9 ottobre, la giovane ha informato i suoi fan di essere finalmente guarita: nelle scorse ore, infatti, è arrivato l'esito negativo del secondo tampone al quale la ventenne si è sottoposta per verificare lo stato della sua malattia.

Dopo aver avuto conferma di essersi negativizzata, Nilufar ha lasciato la cameretta dove ha vissuto per 52 giorni: sebbene fosse a casa con i genitori, la ragazza non è mai entrata in contatto con nessuno per evitare di trasmettere il virus anche a parenti e amici.

Il racconto toccante di Nilufar, ex tronista di U&D

Prima di tornare alla vita di tutti i giorni, la Addati ci ha tenuto a raccontare ai fan come ha vissuto il lungo periodo di isolamento e quali conseguenze fisiche e mentali abbia patito dopo questa difficile esperienza. Dopo aver mostrato i referti degli ultimi due tamponi ai quali si è sottoposta (entrambi con esito negativo), Nilufar ha così raccontato come trascorreva la maggior parte delle sue giornate in quarantena.

"Ho passato giorni interi a letto senza nemmeno andare in bagno. Mi svegliavo la mattina e speravo di riaddormentarmi, perché quando dormi il tempo passa più in fretta", ha fatto sapere la ragazza con la voce rotta dall'emozione. L'ex tronista di U&D ha affermato su Instagram di aver subito danni psicologici non indifferenti, in particolare ha citato degli attacchi d'ansia che ha avuto nel corso dei 52 giorni di isolamento forzato in camera.

La napoletana, però, ha anche ringraziato per i tantissimi messaggi di supporto e d'affetto che ha ricevuto negli ultimi due mesi, e si è raccomandata con i suoi follower di rispettare le regole per evitare di incappare nella sua stessa situazione.