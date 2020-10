Giovedì 8 ottobre si concluderà la seconda stagione di Nero a metà 2, la fortunata Serie TV con protagonista Claudio Amendola. Le anticipazioni rivelano che arriverà la tanto attesa resa dei conti finale: i riflettori infatti saranno ben puntati sul personaggio di Nusco, che dopo essersi risvegliato in ospedale, si troverà nuovamente in pericolo di vita. Intanto Marta deciderà di proseguire da sola le sue indagini per scoprire la verità sulla morte di suo figlio, mentre per Repola e Cantabella arriverà il giorno del fatidico sì.

Nero a metà 2, anticipazioni sesta e ultima puntata di giovedì 8 ottobre

Nel dettaglio, le indagini relative alla morte di Olga e Paolo si allargheranno sempre più di nuovi clamorosi elementi e tra le piste spunterà quella che vedrà coinvolto un tale Leonardo Sfera. In realtà questa persona non è del tutto sconosciuto a Marta, Muzo e Nusco perché diversi anni prima era stato arrestato proprio dai tre poliziotti e ritenuto responsabile della morte della sua fidanzata.

In seguito a delle ulteriori indagini, però, venne fuori che Leonardo non si era macchiato di quel crimine ma non si esclude che in tutti questi anni possa aver covato sete di vendetta. Ecco perché Claudio deciderà di proseguire su questa pista e riaprirà nuovamente il caso della morte di Xenia, la fidanzata di Leonardo Sfera.

Spoiler Nero a metà 2 ultima puntata: Nusco si sveglia dal coma ma Leonardo vuole ammazzarlo

In seguito alle prime ricostruzioni, Claudio si convincerà del fatto che potrebbe essere stato Nusco ad assassinare la ragazza e proprio per questo motivo Leonardo gli darebbe 'la caccia' e vorrebbe dargli una punizione esemplare.

Nel frattempo, la situazione clinica di Nusco ancora in ospedale, darà dei segnali di miglioramento.

Gli spoiler dell'ultima puntata di Nero a metà 2 rivelano che l'uomo si risveglierà finalmente dal coma ma non sarà ancora del tutto fuori pericolo di morte. Contro di lui si scaglierà proprio la furia cieca di Leonardo, che ha intenzione di ammazzare Nusco e in questo modo vendicarsi.

Leonardo scappa via

E così Leonardo proverà a mettere in atto il suo piano diabolico per uccidere Nusco ma dovrà fare i conti con l'arrivo tempestivo di Claudio, che riuscirà a evitare la morte certa del collega. A quel punto Sfera scapperà via e per Claudio il quadro delle indagini sarà decisamente più chiaro. Per lui non ci saranno più dubbi sul fatto che Olga e Paolo siano stati ammazzati da Leonardo.

Ma quest'ultima puntata di Nero a metà 2 sarà caratterizzata anche da un lieto evento: le anticipazioni della fiction in onda l'8 ottobre rivelano che per Repola e Cantabella arriverà il momento di coronare il loro sogno d'amore. I due si uniranno ufficialmente in matrimonio, pronti a vivere insieme la loro favola.