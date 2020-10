Cresce l'attesa per l'intervista di Can Yaman a Verissimo. L'attore protagonista della soap opera di successo DayDreamer - Le ali del sogno, nei giorni scorsi è ritornato in Italia per prendere parte ad una serie di impegni televisivi tra cui registrare la chiacchierata fiume che ha fatto con la padrona di casa Silvia Toffanin, che sarà trasmessa questo sabato 10 ottobre a partire dalle 16 su Canale 5. Nel corso dell'intervista, l'attore ha parlato anche del suo personaggio di Can Divit nella serie tv attualmente in onda in Italia, ammettendo di averlo amato molto.

L'intervista di Can Yaman a Verissimo: le parole su DayDreamer

Dopo il successo di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap turca trasmessa due anni fa su Canale 5 con protagonista Can Yaman, la consacrazione vera e propria è arrivata quest'anno quando in estate sono state trasmesse le puntate della prima e unica stagione di DayDreamer.

Grazie al ruolo di Can Divit, l'attore ha conquistato il gradimento di una vastissima schiera di spettatori nel nostro Paese, diventando ufficialmente il nuovo sex symbol. E nel corso della chiacchierata rilasciata a Verissimo e in onda questo sabato pomeriggio, Can ha ammesso di essere molto affezionato al personaggio e di averlo amato molto.

La confessione di Can Yaman su Can Divit di DayDreamer

"Ho interiorizzato molti dei suoi tratti che sono entrati a far parte di me", ha dichiarato l'attore aggiungendo che questo per lui è stato il ruolo in cui si è sentito maggiormente sé stesso. Insomma, nonostante l'esperienza di DayDreamer sia ormai conclusa da un po' di tempo, l'attore continua a conservare un ottimo ricordo di quella serie televisiva che in Italia sta ottenendo un vero e proprio boom di ascolti.

Le avventure di Can e Sanem, in onda ogni weekend su Canale 5, appassionano una media di oltre 2 milioni di affezionatissimi spettatori registrando picchi del 19% di share. E questo sabato pomeriggio sarà proprio una nuova puntata della soap opera a fare da traino alla puntata di Verissimo.

Verissimo, Can Yaman rivela di essere single

Le somiglianze tra il Can della vita reale e quello della soap opera sono diverse. Entrambi amano molto praticare sport come il basket, il crossfit e inoltre durante questo lungo periodo di lockdown ha ammesso anche di aver imparato a suonare la batteria e ballare il tango.

Una notizia che Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, potrebbe tenere in considerazione quando si troverà a stilare il cast della prossima edizione del fortunato varietà di Rai 1. Di sicuro in questo periodo Can non è fidanzato: è single e quindi alla ricerca di una nuova anima gemella.