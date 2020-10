Nina Moric torna all'attacco contro Fabrizio Corona e questa volta lo fa pubblicando l'audio choc di due telefonate ricevute dall'ex marito, dove si mette in luce un clima di violenza e minacce persistente tra i due. La modella ha reso pubblica anche la richiesta d'aiuto di suo figlio Carlos, che da un po di tempo ha scelto di andare a vivere con suo padre, anche se questa decisione la Moric non l'ha mai vista di buon occhio accusando Corona di voler soltanto sfruttare l'immagine del ragazzo per fare soldi.

Gli audio choc di Nina Moric contro Fabrizio Corona

Stanca di questo clima, Nina ha ammesso sui suoi canali social che non riesce più a stare zitta e così ha pubblicato prima un audio di una sua telefonata con l'ex marito, dove gli chiede perché sta creando tutti questi traumi a Carlos Maria e soprattutto il motivo per il quale la apostrofa con epiteti a dir poco scurrili in presenza del ragazzo.

La reazione di Corona di fronte alle parole di Nina lascia a dir poco senza parole con l'uomo a minacciare l'ex di muoverle delle pesanti percosse fisiche.

La telefonata tra Nina Moric e suo figlio Carlos che chiede aiuto

In un secondo audio pubblicato sempre su Instagram, la Moric ha reso pubblica una conversazione che ha avuto con suo figlio Carlos, che da poco ha compiuto 18 anni. Il ragazzo ripete alla sua mamma di volersi trasferire da lei e confessa il suo desiderio di voler diventare una persona migliore.

'Voglio liberarmi da queste persone. Purtroppo io stando con il male imparo il male', ripete il ragazzino al telefono con Nina che a quel punto gli chiede se suo padre lo stesse minacciando.

La risposta di Carlos non si fa attendere: il ragazzo, quasi in lacrime, ammette che in parte sta accadendo.

Carlos a mamma Nina: 'Voglio tornare da te'

Un durissimo colpo per mamma Nina che proverà in tutti i modi a tranquillizzarlo e a rasserenarlo, facendogli presente che non lo ha abbandonato e che lo proteggerà per sempre.

La Moric prega così suo figlio affinché stia sereno e gli promette che è solo una questione di tempo e che questo suo malessere finirà a breve.

La donna, poi, chiede a suo figlio di cancellare la telefonata perché sospetta che suo padre gli controlli il telefono. Carlos, però, le dice che sa già tutto e che non gli interessa nulla del mondo della televisione, perché vuole soltanto tornare da lei al più presto.

Come si evolverà questa delicata vicenda? Al momento Corona non ha ancora proferito parola dopo essere stato smascherato dalla sua ex moglie.