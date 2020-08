Nina Moric ha chiesto scusa ai suoi fan via social per le parole, dallo sfondo omofobo, utilizzate da suo figlio Carlos Maria in un video pubblicato su Instagram. La 44enne showgirl ha confidato di non riconoscere più il 18enne nell’ultimo periodo invitandolo a tornare il ragazzo che era.

L’appello della Moric

Nelle scorse ore, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona ha postato un video su Instagram invitando i propri follower ad avere determinazione nella vita, in caso contrario si correrebbe il rischio - secondo il suo pensiero - di essere tacciati come delle 'checche'. Un commento evidentemente duro e omofobo a cui la madre del ragazzo ha deciso di rispondere in modo altrettanto duro servendosi sempre delle Instagram Stories: “Vergognati Carlos per quello che dici”.

La donna, per l’imbarazzo, ha ammesso di non riuscire a trovare parole per il gesto compiuto dal 18enne.

In un’altra Instagram Stories, Nina Moric ha lanciato una sorta di sos ai suoi estimatori. La modella croata ha ammesso di non riconoscere più suo figlio nell’ultimo periodo: “Sono addolorata per l’atteggiamento di Carlos”. Secondo l’ex moglie di Fabrizio Corona infatti, il figlio ha iniziato ad utilizzare un linguaggio che non gli appartiene: “Non è in linea con l’educazione che gli ho impartito”.

Nina Moric non ha dunque nascosto la sua preoccupazione. La modella ha sottolineato che le manca il figlio che le leggeva i saggi di filosofia, che le manca in buona sostanza il ragazzo che ha visto crescere: “Credetemi non è lui”.

Prima di concludere il suo intervento Nina Moric ha sottolineato tutti i pregi di Carlos Maria: la bontà, la mitezza e la capacità di perdonare. La modella ha infine lanciato un messaggio a suo figlio: “Torna ad essere quello che eri. Un ragazzo meraviglioso”.

Nina e Fabrizio: rapporti tesi tra i due ex coniugi

Di recente si era parlato di un ipotetico ritorno di fiamma tra Nina Moric e Fabrizio Corona, in realtà la coppia ha solamente trovato il giusto equilibrio per il bene del figlio. Dopo anni di battaglie legali, sia Nina che Fabrizio hanno dunque deposto l’ascia di guerra salvo gli screzi degli ultimi giorni, con la showgirl croata ad aver accusato l'ex di servirsi del figlio "per fare soldi".

Secondo la Moric dunque l’ex re de paparazzi venderebbe l’immagine di suo figlio: “Per lui è una merce di scambio”. Alle parole della sua ex moglie il diretto interessato ha preferito la via del silenzio. Non è tuttavia escluso che Fabrizio Corona non decida di replicare alle accuse della sua ex moglie, d’altronde l’imprenditore lombardo ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua.