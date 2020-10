In occasione di una nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha chiamato tra gli ospiti Lory Del Santo per fare chiarezza sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. A detta della showgirl, la liaison tra l'attore campano e Dalila Mucedero sarebbe finta.

Le dichiarazioni di Del Santo

Nei giorni scorsi, Lory Del Santo a Mattino 5 ha sollevato dei dubbi sull'orientamento di Massimiliano Morra. Sebbene l'attuale fidanzata dell'attore campano abbia risposto a gran voce alla showgirl, Del Santo ha continuato a portare avanti la sua tesi. Senza mezzi termini, Dalila Mucedero ha accusato tutti coloro che parlano di una presunta omosessualità di Morra di cercare visbilità perché da tempo sono state dimenticate dal mondo dello spettacolo.

Invitata da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, l'ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di non essere convinta dal confronto tra Dalila e Massimiliano avvenuto nella casa di Cinecittà. Secondo Del Santo, se davvero la compagna del gieffino fosse davvero lontana dal modo dei riflettori come dice di essere, non si mostrerebbe così "schiamazzante" sul piccolo schermo. La 58enne ha sostenuto che sul profilo Instagram dei due non c'è alcuna traccia della relazione. In merito a quest'ultima affermazione, Del Santo è stata smentita perché sull'account della Mucedero ci sono vari post in cui si trova con l'attore. Ma non è finita qui, perché Lory Del Santo ha aggiunto: "Non c'è traccia di lei negli amici di Massimiliano".

La showgirl sostiene che da quando il campano è fidanzato non ha mai presentato Dalila ai suoi amici.

Infine, Lory Del Santo ha chiosato: "Io non so la verità, ma di certo ci sono dei misteri".

'Aveva il terrore che ci trovassimo da soli'

Nel corso del suo intervento, Lory Del Santo ha spiegato anche perché è convinta che Massimiliano Morra sia gay.

Come raccontato dalla 58enne, i due si sono conosciuti a Milano prima che l'attore diventasse famoso. A detta di Del Santo, con l'attuale concorrente dl Grande Fratello Vip 5 si sono incontrati anche altre volta a Roma, ma Morra avrebbe sempre fatto in modo di non restare solo con Lory. Visto il comportamento tenuto dal campano, Del Santo si è fatta una sua idea: "Aveva il terrore che ci trovassimo da soli".

Inoltre, per la regista di "The Lady", Massimiliano Morra avrebbe paura di rimanere solo per più di un minuto con una donna.

Le dichiarazioni di Lory Del Santo hanno diviso il parterre di ospiti presente a Pomeriggio 5. Alcuni, infatti, hanno sostenuto che Massimiliano Morra semplicemente non fosse attratto dalla showgirl. A questo punto non è escluso che Alfonso Signorini decida per un confronto tête-à-tête tra i due protagonisti della vicenda.