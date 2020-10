Il rapporto tra Maria Teresa Ruta e Guanda Goria è finito sotto la lente d’ingrandimento visto che mamma e figlia sono rinchiuse nella casa del Grande Fratello Vip 5. Nel salotto di Pomeriggio 5, Patrizia Rossetti ha spezzato una lancia a favore della 60enne. A detta della presentatrice televisiva, la sua amica non ha abbandonato i figli per seguire l’amore come raccontato da Guenda.

La versione di Rossetti

A Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha commentato quanto accaduto nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5. In particolare, la conduttrice si è soffermata sul rapporto di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

A detta di Patrizia Rossetti, la figlia di Ruta avrebbe detto delle cose non veritiere. Poco dopo, D’Urso ha incentrato l’attenzione sul capitolo legato alla situazione sentimentale della 31enne.

Patrizia Rossetti, però, ha riportato l’attenzione sul rapporto tra mamma e figlia. L’ex concorrente di Pechino Express ha esordito: “Conosco molto bene Maria Teresa. Non si degnerebbe mai di abbandonare sua figlia. Ha detto delle cose un po’ cattivelle”. A quel punto gli ospiti hanno fatto notare alla Rossetti che la 60enne ha ammesso in diretta i suoi errori. Secondo Patrizia, la sua amica non sarebbe riuscita a difendersi. Per questo motivo ha dato ragione alla figlia. Per l’ennesima volta Patrizia Rossetti ha affermato: “Lei non ha abbandonato per niente i suoi figli”.

L’ospite di Barbara D’Urso ha ricordato che, a 17 anni, Guenda già convive a con il suo ex fidanzato. Dunque, non ha senso parlare di abbandono. Secondo Serena Garitta, la 31enne andrebbe compresa. Patrizia Rossetti a quel punto ha sbottato: “Sta recitando”. Per l’ex concorrente di Pechino Express, Guenda pur di andare avanti al Grande Fratello Vip 5 non esiterebbe ad usare il rapporto con sua madre.

Zorzi critica Ruta

Nel daytime del 20 ottobre, Tommaso Zorzi ha espresso una critica nei confronti di Maria Teresa Ruta. Quest’ultima al momento dell’uscita dal reality show di Matilde Brandi ha sostenuto che non era giusto, perché nel bene e nel male la coreografa meritava di rimanere in gioco. Inoltre, la 60enne aveva dichiarato che sarebbe stata meglio l’uscita di Guenda.

Una frase che secondo Tommaso sarebbe infelice: “Alcune cose le pensi, ma non le dici”. Il 25enne ha ribadito che Maria Teresa non può arrabbiarsi con gli altri “vipponi” quando lei è la prima che vorrebbe la figlia fuori dal reality show. A detta di Zorzi, le parole di Ruta da un lato potrebbero essere percepite come divertenti, ma dall’altro sarebbero fuori luogo. Infine, il web influencer ha sottolineato che la 60enne avrebbe dovuto consolare sua figlia visto che ieri era giù di morale.