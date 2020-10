Gli spoiler della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, Thomas Forrester rimarrà privo di sensi in ospedale, dopo essere precipitato dalla scogliera a causa di Brooke.

Le condizioni di salute del giovane peggioreranno sempre di più e tutti saranno molto preoccupati per lui. Nel frattempo Ridge indagherà sulle motivazioni che abbiano portato Brooke ad agire in quel modo nei confronti del giovane e innanzitutto andrà a parlare con Hope. Successivamente Shauna cercherà di aiutare sua figlia Florence ad uscire di prigione e cercherà un buon avvocato che possa difenderla.

Spoiler Beautiful: Thomas ricoverato in ospedale

Nelle puntate che verranno trasmesse dal 26 al 30 ottobre, Thomas dovrà affrontare diversi esami presso l'ospedale, dopo l'incidente avuto alla scogliera in presenza di Brooke. Nel frattempo Bill Spencer e Justin si confronteranno sulla possibile dinamica dell'incidente del giovane Forrester, ma non riusciranno a capire come sia potuto accadere.

Successivamente Wyatt, Justin, Bill e Katie continueranno a parlare della terribile caduta di Thomas dalla scogliera, forse provocata accidentalmente da Brooke, ma non riusciranno a credere che la Logan possa aver fatto un gesto simile consapevolmente, così saranno convinti che possa esserci un'altra spiegazione per chiarire l'accaduto.

Shauna chiede aiuto a Quinn

Ridge sarà consapevole di aver visto Brooke spingere Thomas dalla scogliera, così penserà che la donna abbia agito in quel modo per proteggere sua figlia Hope da una possibile minaccia del ragazzo. Il Forrester vorrà chiarire i suoi dubbi sulla faccenda, pertanto si recherà da Hope per avere spiegazioni in merito, ma la giovane Logan negherà di aver ricevuto minacce e racconterà a Ridge che suo figlio voleva soltanto chiederle scusa.

Intanto Thomas sarà ancora privo di sensi e le sue condizioni di salute peggioreranno sempre di più. In seguito Shauna parlerà con Florence, finita in prigione insieme a Reese per essere stata sua complice e deciderà di chiedere aiuto a Quinn per assumere un avvocato in grado di far uscire sua figlia dal carcere.

Shauna, sarà sempre più convinta del fatto che Flo sia stata ricattata dal dottor Reese in precedenza.

Brooke e Ridge ai ferri corti

Brooke e Ridge saranno ormai ai ferri corti: la coppia cercherà di chiarirsi riguardo la situazione di Thomas, tutti e due sembreranno essere assai preoccupati per il giovane, ma entrambi continueranno a difendere le proprie posizioni.

Ridge in realtà sarà parecchio confuso, soprattutto dopo aver visto suo figlio cadere dalla scogliera per colpa della donna.