L'appuntamento con la Serie TV Doc - Nelle tue mani che vede protagonista Luca Argentero prosegue di giovedì e stasera, 22 ottobre, stanno andando in onda due nuovi attesissimi episodi. Per chi non riuscisse a seguirli in televisione, vi è la possibilità di recuperare le puntate in streaming sul portale gratuito RaiPlay ma anche in televisione, dato che la fiction viene replicata anche sul canale free Rai Premium, visibile cliccando il tasto 25 del telecomando.

Doc - Nelle tue mani, replica del 22 ottobre in streaming e in tv

Per rivedere la puntata del 22 ottobre della serie tv di Rai 1, basterà accedere al portale web gratuito RaiPlay e cliccare sulla sezione dedicata interamente alla fiction.

Scaricando l'applicazione di RaiPlay su un dispositivo mobile, invece, sarà possibile riguardare i due nuovi episodi di questa settimana comodamente da tablet oppure da telefono cellulare senza dover ricorrere necessariamente al computer di casa.

Sul portale RaiPlay sarà possibile riguardare in streaming non soltanto i nuovi episodi trasmessi questa settimana in televisione ma anche quelli andati in onda nelle settimane precedenti. Inoltre, l'appuntamento per rivedere la puntata di Doc - Nelle tue mani del 22 ottobre è fissato anche in televisione su Rai Premium. La messa in onda della serie è prevista per sabato 24 ottobre a partire dalle 21:20 circa sul canale 25 del digitale terrestre.

Grande successo di ascolti per il ritorno di Doc - Nelle tue mani

Una puntata decisamente clou quella di questo giovedì sera, durante la quale Andrea Fanti continuerà a indagare sul suo passato, desideroso di far emergere la verità. Tutto partirà nel momento in cui il medico ritroverà la cartella del paziente deceduto per errore.

Marco, vero responsabile di quel decesso, e anche la stessa Agnese si riveleranno poco collaborativi con Fanti che, tuttavia, andrà avanti per la sua strada e proverà in tutti i modi a far emergere la verità dei fatti.

Puntata dopo puntata, quindi, la trama di questa prima stagione di Doc - Nelle tue mani si infittisce sempre di più ma la serie tv di Rai 1 può contare sul gradimento del pubblico da casa, curioso di scoprire quale sarà l'epilogo finale.

Il ritorno in televisione, dopo lo stop dello scorso aprile dettato dall'emergenza Covid-19, è stato seguito da una media di oltre sette milioni di fedelissimi spettatori, pari ad uno share che ha superato la soglia del 31%.

Numeri che hanno portato la rete ammiraglia della televisione pubblica a conquistare la leadership degli ascolti del giovedì sera, battendo nettamente le altre proposte delle reti concorrenti. E per l'ultima puntata, Luca Argentero ha promesso un finale clamoroso.