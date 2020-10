Ritorna su Rai 1 l'appuntamento con Doc - Nelle tue mani, la Serie TV con protagonista Luca Argentero di cui stasera 15 ottobre verranno trasmessi i nuovi episodi in prima visione. Dopo la sospensione dello scorso aprile, causa stop forzato alle riprese per il Covid-19, le restanti puntate della fiction terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia in questi giovedì di ottobre e novembre. Per chi non potesse seguire tutte le puntate in televisione, c'è sempre la possibilità di rivederle in replica streaming su RaiPlay e anche sul canale free RaiPremium.

Doc - Nelle tue mani, replica puntata 15 ottobre in streaming e in televisione

Nel dettaglio, infatti, sarà possibile riguardare la puntata di Doc - Nelle tue mani in onda questo giovedì 15 ottobre, accedendo al portale web gratuito RaiPlay e cliccando sull'apposita sezione dedicata alla serie televisiva con Argentero. Scaricando l'applicazione gratuita di RaiPlay, sarà possibile rivedere la puntata anche dal proprio tablet oppure dallo smartphone.

In questo modo, quindi, si potrà rivedere la serie in qualunque momento lo si desideri e sarà possibile recuperare anche gli episodi che sono andati in onda lo scorso marzo sempre su Rai 1. L'appuntamento con le repliche della fiction, però, è previsto anche in televisione.

La messa in onda della puntata trasmessa giovedì 15 ottobre sulla rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta verrà ritrasmessa mercoledì 21 ottobre, in seconda serata, su RaiPremium. L'appuntamento con la replica è previsto a partire dalle ore 23:50 circa sul canale 25 del digitale terrestre.

L'atteso finale di Doc - Nelle tue mani: gli spoiler di Luca Argentero sulle nuove puntate

E questi nuovi appuntamenti con Doc - Nelle tue mani, si preannunciano decisamente scoppiettanti e ricchi di colpi di scena. L'attore protagonista, intervistato recentemente dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato di essere molto entusiasta di vedere queste ultime puntate della prima stagione, che ha definito 'bellissime'.

Luca Argentero ha proseguito dicendo che sarà un grandissimo finale dove succederanno moltissime cose. In particolar modo, l'attore ha ammesso di essere rimasto piacevolmente sorpreso dal modo in cui gli sceneggiatori della fiction siano riusciti a condensare non soltanto i casi da risolvere nel corso delle varie puntate, ma anche le storie dei giovani medici e quella del suo Andrea Fanti, che proseguirà la sua ricerca verso la verità.

E intanto si pensa già alla seconda stagione di Doc - Nelle tue mani: la serie tv è stata riconfermata per un nuovo ciclo di appuntamenti che vedranno sempre Argentero protagonista.