Prosegue l'appuntamento su RealTime con Matrimonio a prima vista, il fortunato reality show che continua ad ottenere risultati d'ascolto molto importanti in prime time. In questa seconda puntata del 13 ottobre, le tre coppie protagoniste di questa edizione sono state protagoniste della luna di miele che hanno dovuto fare in alcune località italiane vista l'emergenza dettata dal Covid-19. Per chi non avesse seguito l'appuntamento in televisione, c'è la possibilità di riguardarlo in streaming direttamente dal portale DPlay.

Matrimonio a prima vista Italia, replica streaming del 13 ottobre 2020

La replica di questa seconda puntata del programma in onda ieri sera in prime time sul canale 31 del digitale terrestre, può essere rivista accedendo al sito web gratuito DPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima free per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, si potranno rivedere tutte le puntate di questa nuova edizione del reality in streaming online in qualunque momento lo si desidera. La replica della puntata di martedì 13 ottobre sarà ritrasmessa anche nel corso del weekend su Realtime. L'appuntamento è previsto per sabato 17 ottobre a partire dalle 16:15 e successivamente anche domenica 18 ottobre alle ore 15:40.

Una seconda puntata decisamente scoppiettante per le tre coppie protagoniste e sicuramente quella che si è fatta notare di più è composta da Nicole e Andrea. Lui ha criticato la ragazza per il look molto appariscente ma al tempo stesso ha tirato fuori dalla valigia degli indumenti decisamente molto vistosi e ha sfoggiato i suoi tatuaggi su tutto il corpo.

Il racconto della seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020

Nonostante questo, ha fortemente criticato l'aspetto fisico di sua moglie Nicole, ammettendo di non esserne sicuro al 100% salvo poi aspettarsi una prima notte di passione. Una situazione decisamente analoga anche per la coppia composta da Sitara e Gianluca, che hanno avuto un primo scontro durante la luna di miele.

Lui si è sbilanciato moltissimo nei confronti della donna e durante la loro prima cena romantica ha ammesso di aver trovato in lei tutto quello che ha sempre cercato in una donna e che l'aspettava da una vita. Sutara, però, non ha reagito positivamente a tali dichiarazioni: la donna è apparsa incredula e ha provato forzato questo modo di fare di Gianluca.

La situazione è andata decisamente meglio per Luca e Giorgio in questo secondo appuntamento con Matrimonio a prima vista: i due si capiscono al volo, ridono molto e tra di loro è emerso un grande feeling che fa ben sperare per il futuro insieme.