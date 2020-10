É tornato su Real Time l'appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia, il fortunato Reality Show che anche quest'anno vede protagoniste tre coppie pronte a convolare a nozze. Un appuntamento che attira l'attenzione di una vasta schiera di spettatori, che il 6 ottobre hanno seguito e commentato la puntata d'esordio di questa seconda edizione sui profili social. Per chi non l'avesse seguita in televisione, c'è la possibilità di rivederla sia in streaming online sul portale DPlay.com ma anche sul canale free Real Time.

La replica della prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 in streaming su DPlay

Intanto per chi non avesse seguito la prima puntata del programma trasmessa il 6 ottobre in televisione, potrà rivederla in replica streaming online accedendo al portale web DPlay.com, dove sarà possibile rivederla in qualunque momento lo desiderate anche da tablet oppure da telefono cellulare, grazie all'omonima applicazione gratuita.

Ma sarà possibile riguardare la prima puntata anche in replica in televisione, sul canale free Real Time. Nel corso del weekend, infatti, sono previsti diversi appuntamenti per riguardare gli episodi trasmessi questa settimana.

La prima puntata visibile in replica anche in tv su RealTime

Nel dettaglio, sabato 10 ottobre la replica del reality show è in programma alle ore 16,15 sul canale 31 del digitale terrestre, mentre domenica 11 ottobre è previsto un doppio appuntamento per poterlo rivedere. La programmazione di Real Time prevede che una prima replica andrà in onda alle 15,40 dopodiché ci sarà un ulteriore riproposizione in seconda serata, a partire dalle 23,55 circa.

In questo modo, quindi, i fan di Matrimonio a prima vista Italia non arriveranno impreparati alla messa in onda della seconda puntata in programma per martedì 13 ottobre come sempre a partire dalle 21,15, subito dopo Cortesie per gli ospiti.

I nuovi protagonisti e le coppie di Matrimonio a prima vista 2020

Tante le novità di questa seconda edizione del reality che ha dovuto adattarsi alle normative dovute all'emergenza sanitaria della Covid-19. I matrimonio quest'anno saranno senza invitati e senza anelli. I tre ragazzi scelti sono: Luca Candiano proveniente da Cisterna di Latina, Luca Cacciatore di 32 anni originario di San Giuliano Milanese e Andrea Ghiselli, molto felice per l'esperienza che si appresta a vivere.

Le tre promesse spose, invece, sono: Maddalena di soli 26 anni, la rossa Nicole originaria di Milano e Giorgia, insegnante di pallanuoto sincronizzato proveniente da Roma. Le tre coppie sono dunque: Nicole-Andrea, Maddalena e Luca Cacciatore e Giorgia-Luca Candiano.