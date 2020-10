I 19 episodi della quarta stagione di Riverdale sono stati trasmessi negli Stati Uniti fino al mese di maggio e si concluderanno anche in Italia alla fine di ottobre. Il teen drama basato sui fumetti Archie Comics avrà una quinta stagione che riprenderà da dove si è interrotto il ciclo precedente. Come i ben informati sanno, il quarto capitolo si è arrestato al 19° episodio Chapter Seventy-Six: Killing Mr. Honey a causa dell'emergenza Covid19. I restanti tre episodi, ancora in produzione ma non completati, costituiranno l'inizio della quinta stagione che dovrebbe debuttare a gennaio 2021. Le riprese sono iniziate il 14 settembre, circostanza confermata dall'ideatore della serie, Roberto Aguirre-Sacasa.

Le anticipazioni diffuse sul web rivelano che Riverdale 5 si aprirà con la conclusione dell'ultimo anno di liceo e il diploma dei protagonisti.

Spoiler Riverdale 5: ci sarà un salto temporale di cinque anni

I primi tre episodi di Riverdale 5, che avrebbero dovuto essere gli ultimi della quarta stagione, faranno da ponte ad un nuovo inizio per i protagonisti dello show. Archie, Betty, Veronica, Jughead e i loro amici prenderanno il diploma e dovranno decidere cosa fare dopo il liceo. La trama si concentrerà, oltre che sul mistero della stagione, sul ballo di fine anno e sulla cerimonia dei diplomi. Stando agli spoiler rilasciati a TvLine da Roberto Aguirre-Sacasa, verranno affrontate diverse questioni.

Tra quest'ultime si vedranno le conseguenze delle azioni di Betty e Archie che, in pieno stile teen drama, daranno vita con Jughead ad un classico triangolo amoroso. L'autore ha confermato che ci sarà un salto temporale di cinque anni, probabilmente a partire dal quarto episodio. Questo espediente narrativo porterà delle conseguenze nella vita dei personaggi e il pubblico assisterà all'intreccio di nuove relazioni.

Il debutto di Riverdale è previsto a gennaio 2021

Per conoscere la data in cui debutterà Riverdale 5, bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Tuttavia, tenuto conto che The Cw ha scelto di far partire la stagione televisiva a gennaio 2021, la serie di Roberto Aguirre-Sacasa dovrebbe andare in onda all'inizio dell'anno, ogni mercoledì in coppia con Nancy Drew 2.

Nella nuova stagione il pubblico ritroverà Archie Andrews (KJ Apa), Veronica Lodge (Camila Mendes), Betty Cooper (Lili Reinhart) e Jughead Jones (Cole Sprouse). Accanto a loro ci saranno ancora Cheryl Blossom (Madelaine Petsch), Kevin Keller (Casey Cott), Alice Cooper (Madchen Amick), Hiram Lodge (Mark Consuelos), Mary Andrews (Molly Ringwald) Reggie Mantle (Charles Melton) e Tom Keller (Martin Cummins). Tornerà anche Hermione Lodge (Marisol Nichols), inizialmente non prevista. Fangs Fogarty (Drew Ray Tanner) diventerà un regular, mentre non sarà più presente il personaggio di FP Jones (Skeet Ulrich). Gli spoiler in rete rivelano inoltre una new entry. A Riverdale arriverà l'ambiziosa nipote di Pop, Tabitha Tate (Erinn Westbrook).