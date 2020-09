Can Yaman sta vivendo un'estate di grandi soddisfazioni professionali. In Turchia è attualmente protagonista, insieme ad Özge Gürel, della serie di successo Bay Yanlış, in onda su Fox Turchia dal 26 giugno. L'attore, diventato popolare anche in Italia lo scorso anno con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, sta spopolando con DayDreamer - Le ali del sogno in cui fa coppia con Demet Özdemir. Recentemente Yaman ha pubblicato un video promozionale dove indossa le camicie Tudors. Infatti, oltre al successo raggiunto come interprete televisivo, settimane fa l'attore è diventato testimonial del marchio leader nel campo dell'abbigliamento maschile.

Il nuovo volto del brand Tudors è Can Yaman: pubblicato il video promozionale

Protagonista di serie televisive popolari anche in Italia, l'attore turco Can Yaman non si risparmia nemmeno come modello. Nell'estate 2020 ha continuato a lavorare sul set di Bay Yanlış, la romantic comedy prodotta dalla Gold Film di Faruk Turgut, mentre collaborava con il marchio Tudors.

Diventato il volto pubblicitario del marchio turco, Yaman è adesso protagonista dello spot promozionale in cui indossa le camicie firmate da Tudors. L'interprete di Bitter Sweet e DayDreamer ha postato in anteprima su Instagram il video in cui è testimonial del noto brand di abbigliamento maschile. Nel breve filmato, che ha ricevuto più di 300 mila 'like' e quasi 12 mila commenti, l'attore turco si presenta in versione sex-symbol con indosso camicie bianche, nere e a righe.

Il video pubblicizza il marchio, mettendo in mostra il fisico del famoso attore turco. Per aumentare il gradimento, come si può vedere nello spot, si è scelta la strategia di far vedere Can mentre esce dall'acqua, sul set e a eventi mondani con le camicie non abbottonate o semi-sbottonate.

L'attore Can Yaman adesso è anche 'un gusto di gelato'

La popolarità di Can Yaman sembra sia stata recepita anche nel campo culinario, in particolare nel gelato. Ad Ovada è infatti attualmente disponibile il gusto di gelato che porta il nome dell'attore turco.

Prodotto dalla gelateria Lung’Orba, il tributo all'attore è frutto dell'idea di un gruppo di fan del comune alessandrino, diventato realtà grazie al mastro gelataio Luca Marenco.

Il nuovo gusto contiene: ricotta (dell'azienda agricola Casina dell'Isidora), salsa di pistacchio, fichi caramellati, sfogliatine e miele.