Roberta Di Padua, nella giornata di giovedì 22 ottobre, si è recata dai carabinieri insieme al suo avvocato per fare una denuncia. La dama di Cassino ha spiegato ai suoi fan di aver querelato chi l'ha insultata e minacciata a mezzo stampa a maggio e ha raccontato che la giustizia sta facendo il suo corso.

Roberta Di Padua ha denunciato chi l'ha minacciata sui social

Roberta Di Padua si è mostrata sorridente sui social, in compagnia del suo avvocato: ''Siamo in caserma per quella querela, poi vi aggiorno, un bel po' di querele''. Ritornata a casa, la dama di Uomini e donne ha spiegato meglio ai suoi fan cosa era accaduto.

Roberta ha affermato che i fatti si sarebbero svolti nel mese di maggio. L'8 maggio la Di Padua aveva presentato una querela a causa di minacce, insulti e diffamazione a mezzo stampa: ''Oggi abbiamo dato ulteriori informazioni. La giustizia sta facendo il proprio corso''.

La querela di Roberta Di Padua nei confronti di più persone

Roberta Di Padua ha specificato di aver querelato più persone e si è detta felice di come stanno andando le cose: ''Gli haters se ne faranno una ragione, adesso mi diverto io''. Dopo aver ringraziato il suo avvocato per il lavoro svolto, la dama del dating show, ha affermato: ''Chi sbaglia paga, la prossima volta ci pensate prima''. Attraverso le storie Instagram, Roberta non ha aggiunto ulteriori dettagli o informazioni risalenti al mese di maggio, che possano far capire a che episodi specifici faccia riferimento, ma dalle sue dichiarazioni sembrerebbe che si sia imbattuta negli odiatori da tastiera che scrivono e commentano in modo negativo, insultando attraverso i social le persone.

Anche il tronista Davide ha un debole per Roberta Di Padua

Nella nuova edizione di Uomini e Donne, Roberta Di Padua sta riscuotendo molto successo anche fra i ragazzi più giovani e non appartenenti al parterre over e il tronista Davide ha espresso apprezzamenti nei confronti della dama di Cassino. Durante le ultime puntate andate in onda su Canale 5, Roberta ha iniziato una frequentazione con Michele Dentice.

La Di Padua è rimasta affascinata dal nuovo cavaliere presente in studio e ha preso l'iniziativa, lasciandogli il suo numero di telefono. Dopo aver iniziato anche una frequentazione con Carlotta Savorelli, il personal trainer ha deciso di dare l'esclusiva a Roberta. Non resta che attendere le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne o la messa in onda delle nuove puntate, per sapere se Michele Dentice potrà essere l'uomo giusto per Roberta Di Padua e se potranno uscire dalla trasmissione insieme.