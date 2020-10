Questa nuova edizione di X Factor sta colpendo tutti con numerosi colpi di scena e sin dalle prime puntate, quelle riguardanti le audizioni dei giovani talenti, è riuscita ad emozionare la maggior parte dei telespettatori. Le prove a cui vengono sottoposti i vari cantanti sono molte e Roccuzzo, nonostante la sua grinta e la sua voce, non riesce a convincere Emma Marrone e viene così eliminato. La sorpresa non è stata solo per il cantante, ma per tutti coloro che seguono il programma e che mai avrebbero immaginato di potere assistere ad una scena simile.

Il giovane cantante siciliano ha attirato la simpatia di molti fan, suscitando sensazioni ed emozioni particolari grazie al suono della sua voce e mostrando a tutti questo suo "bisogno di cantare", così come lo ha definito Emma stessa durante le audizioni.

X Factor: Emma elimina Roccuzzo dopo i bootcamp

Tra i numerosi cantanti che hanno varcato la soglia di x Factor, Roccuzzo è stato sicuramente uno dei migliori. Un ragazzo apparentemente timido e con un passato che gli ha permesso di diventare il giovane che è adesso, con una voce sorprendente in grado di travolgere chiunque anche l'unica donna presente tra i giudici di questa edizione. Emma Marrone, infatti, non ha nascosto minimamente le sensazioni che Roccuzzo è riuscito a scatenare dentro di lei e si è addirittura alzata per raggiungerlo ed avvicinargli un gomito dopo la sua esibizione alle audizioni. Chi conosce il carattere della cantante salentina sa che avrebbe voluto abbracciarlo o avvicinarsi maggiormente a lui, ma le restrizioni imposte dal governo per la prevenzione dal contagio di Covid-19 le hanno impedito di mettere in atto le sue intenzioni, spingendola a mostrare la propria vicinanza al giovane con un semplice gomito.

Il ragazzo ha commosso tutti anche durante i bootcamp e si è aggiudicato una delle sedie messe "in palio" dalla giuria, ma questo non era abbastanza. La stessa persona che lo ha accolto due volte permettendogli di superare i primi step del programma, lo ha eliminato dallo stesso spiegando quelle che sono le motivazioni che l'hanno spinta a compiere tale gesto.

Emma spiega a Roccuzzo il motivo della sua eliminazione da X Factor

Per l'occasione, Emma ha deciso di invitare Roccuzzo sulla terrazza di una delle ville di Roma, esponendo quello che è il proprio punto di vista in merito alla decisione presa. 'Tutte le volte che hai cantato', inizia Emma, 'hai tirato fuori questo particolare ed emozionante timbro di voce', e le immagini delle sue esibizioni sono in grado di confermare le affermazioni della cantante 'ma devi trovare ancora te stesso e nonostante voglia fare questo lavoro con te, i tempi sono troppo stretti'.

Questa è la motivazione con la quale la giovane giudice di X Factor ha eliminato uno dei talenti considerati maggiori dal pubblico, scatenando una reazione da parte dello stesso sui social. I commenti contro tale decisione sono numerosi ed in molti si sono stretti attorno a Roccuzzo, ammettendo di volerlo sostenere nonostante tutto.

'Non ce la faccio mai', replica il giovane talento alle parole di Emma, ammettendo che non è la prima volta che "per un passo" non riesce a raggiungere il suo obiettivo. Le lacrime sono visibili, ma Roccuzzo non si abbatte: 'è la vita e questo mi aiuterà a diventare più forte'.

Alla "Last Call" per i live della prossima settimana, Emma Marrone porterà quindi: Santi, Blue Phelix e Blind.

La mancanza di Roccuzzo si sentirà sicuramente, ma questi grandi cantanti in gara riusciranno sicuramente a colmare il vuoto lasciato dal loro compagno di avventure, nonché avversario in un programma "a sfide" come questo.