Una vita, la serie televisiva di origini spagnole, continua ad attrarre i telespettatori italiani di Canale 5 durante i pomeriggi e nei week end. In particolare le anticipazioni delle puntate in programmazione dal 26 ottobre a domenica 1 novembre 2020, raccontano che la situazione per Servante non è quella auspicata e le cose sembrano mettersi male. Genoveva non riesce ad ottenere le attenzioni di Felipe e decide di vendicarsi. Ramon e Carmen cercano di fare leva sui problemi finanziari di Fabiana per fare il rinfresco per il loro matrimonio alla pensione. Felipe difende Marcia da Ursula.

Anticipazioni Una Vita: Servante ha problemi economici

Le Anticipazioni Tv di Una Vita ci mostrano come proseguono le vicende dei suoi protagonisti più amati. Fabiana e Servante non sono in possesso della somma necessaria per sistemare i danni che si sono verificati all'impianto idraulico della pensione. Questa situazione rischia di fare chiudere l'attività e i due sono disperati. Felipe non accetta la corte di Genoveva e la donna è giunta ormai all'esasperazione. Colma di questi rifiuti decide di domandare aiuto a Ursula e le chiede di chiamare i suoi avvocati. Ursula si scaglia contro Marcia e le ordina di andarsene via da Acacias senza farvi mai più ritorno. La donna allora si confida con Felipe, in merito al suo trascorso difficile, al fine di trovare in lui un aiuto alla sua situazione.

Si scopre così che la domestica era una schiava, che viveva in condizioni disumane. L'uomo dapprima la ascolta e successivamente si scaglia contro la perfida governante e le intima che non deve più permettersi di infastidire la giovane, altrimenti la denuncerà per schiavismo. Ramon e Carmen decidono di fare il rinfresco per le loro nozze alla pensione, al fine di potere aiutare Fabiana e Servante ad avere i soldi per riparare il guasto all'impianto idraulico.

Fabiana, seppur riluttante, decide di accettare questa offerta.

Una Vita, anticipazioni: Lolita sta bene

L e anticipazioni della soap tv Una Vita ci raccontano che Lolita si sente meglio: il suo malore altro non era che una semplice indigestione. I Palacios si tranquillizzano ma Lolita chiede a Carmen e Ramon di continuare a starle vicino nella stessa casa.

Genoveva decide di salutare Lolita prima di andarsene via da Acacias e si scusa con Rosina per tutto quanto è successo. Infine, la donna chiede a Marcia di prendersi cura di Felipe come se lo facesse lei. Sembra proprio che i suoi sentimenti verso Felipe siano sinceri e che tenga veramente all'avvocato.

Una Vita: Ramon rimane dai Palacios, la partenza di Genoveva genera ansia

Le anticipazioni tv della soap opera Una Vita ci raccontano che Ramon decide di accettare la richiesta di Lolita e rimane a vivere a casa Palacios. Ledesma fa ritorno dal suo viaggio da Avilla, nel quale era andato insieme ad Angelines e si comporta in modo strano con Felicia, sembra proprio che l'uomo la stia corteggiando.

Emilio chiede ad Antoñito di dargli una mano: è suo desiderio infatti che Angelines abbia un compagno di vita e chiede all'uomo di suggerire i nomi di alcuni giovani possibili papabili che possano andare bene per lei. Sembra, però, che la donna sia di difficili gusti e nessuno dei pretendenti sembra andarle a genio. Genoveva decide di lasciare Acacias, ma questo genera ansia nel quartiere, poiché la donna deve soldi a molti dei suoi abitanti. In tanti, infatti, hanno investito il loro denaro nella banca America e la donna aveva promesso di restituire loro i soldi persi. Susanna va a trovare Genoveva prima che parta, quest'ultima rassicura la donna sulle sue intenzioni di mantenere la parola data e ripagare tutti i debiti.