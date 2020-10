Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5 in onda dal 19 al 23 ottobre su Rai 1 rivelano che ci saranno delle novità importanti riguardanti il personaggio di Marta. La donna, infatti, sarà al centro di una decisione molto difficile che tuttavia prenderà dopo essere stata supportata e confortata da suo marito Vittorio che, ancora una volta, sarà al suo fianco e le darà tutto il sostegno. E così per Marta arriverà il momento di dire addio per un po' di tempo al suo amato grande magazzino e intraprendere un nuovo percorso lavorativo che la porterà in America.

Marta lascia Vittorio per un po' di tempo: gli spoiler de Il Paradiso delle signore al 23 ottobre

Nel dettaglio, infatti, Marta riceverà un'allettante proposta di lavoro per un'agenzia pubblicitaria negli Stati Uniti d'America. Un vero e proprio colpo di scena per la donna che tuttavia, pur essendo lusingata, deciderà di rifiutare. E a nulla serviranno le parola di suo marito Vittorio e della zia Adelaide che proveranno in tutti i modi a convincerla a non rinunciare a questa importante opportunità che le è stata concessa.

Marta andrà avanti per la sua strada decisa e convinta a rinunciare a questo 'sogno americano' per portare avanti il suo lavoro all'interno del Paradiso. Ma Vittorio non si arrenderà e così deciderà di organizzare una sorpresa speciale per la sua amata.

Vittorio convince Marta a partire per l'America

Sapendo quanto Marta ci tenga a fare questa nuova esperienza di lavoro in America, Vittorio la sorprenderà facendole trovare un biglietto di andata per gli Stati Uniti. L'uomo, così, convincerà sua moglie a non rinunciare al suo grande sogno e a vivere pienamente quella che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per la sua carriera e per la sua vita.

Un gesto di grande amore quello di Vittorio, consapevole del fatto che per un po' di tempo dovrà separarsi dalla sua amata. E alla fine, sorpresa dal gesto di suo marito, Marta finirà per accettare e comunicherà a tutti i suoi parenti e ai suoi amici il suo addio.

L'album di Marta per Vittorio: spoiler Il Paradiso delle signore al 23 ottobre

Il momento dei saluti di Marta sarà decisamente molto toccante. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore al 23 ottobre 2020 raccontano che i familiari la accompagneranno all'aeroporto e per la donna non sarà facile separarsi dal suo amato marito.

E così anche lei deciderà di fargli una sorpresa speciale. Prima della partenza, Marta ha preparato un album contenente tutte le foto della sua storia d'amore con Vittorio. Le ha unite assieme e come titolo di questo album ha fatto scrivere in calce 'La storia di noi due'. Un gesto decisamente romantico che il giovane Conti apprezzerà moltissimo.