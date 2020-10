Ritorna l'angolo dedicato alle nuove puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore. Anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda dal giorno 2 fino all'8 novembre 2020. Robert sarà sempre più pronto a combattere per continuare a stare con Eva e con tutta la sua famiglia, ma ben presto si renderà conto che questa sarà un’impresa molto difficile da sostenere. Inoltre, Natascha penserà di rimanere al Fürstenhof per stare accanto ai suoi amici e a tutte le persone che ancora le vogliono realmente bene.

Tempesta d'Amore, prossime puntate: Robert deciderà di sparire nel nulla ed Eva sarà molto preoccupata

In queste prossime puntate di Tempesta d'Amore, Tim avrà voglia di dire a Nadja la sua vera identità ma esiterà, quando la sua ragazza gli dirà una bugia. Il giovane penserà che Nadja ha forse qualcosa a che fare con l'ultima aggressione nei confronti di Dirk? Nel frattempo, Linda ammetterà che curare Dirk e lavorare nel bar sarà molto difficile e quindi chiederà una mano a Steffen. Quest'ultimo l'aiuterà ma quando vedrà il padre Dirk fare i complimenti a Franzi, al giovane Steffen verrà in mente un ricordo molto brutto. Robert sparirà nel nulla e sua moglie Eva si convincerà sempre di più che non ci sarà più niente da fare per la loro storia sentimentale.

Tempesta d'Amore, prossimi episodi: Natascha non partirà e rimarrà con i suoi cari, rifiutando Michael

In questi prossimi episodi della soap opera, Michael tenterà in tutti i modi di convincere la moglie Natascha a rimanere ma lei non ascolterà nessuno e prenderà la decisione di andarsene via. Inoltre, in onore di Natascha verrà organizzata una festa in albergo e verso la fine della serata la moglie di Michael confesserà ad Eva che non sa più se partire o rimanere.

Intanto Franzi incontrerà Steffen e capirà subito che le cose non andranno bene. Infatti, dopo un attimo di esitazione, Steffen rivelerà cosa è successo tanto tempo fa tra lui e Dirk. Inoltre, Tim riuscirà ad aggirare l'inganno di Nadja e continuerà a sostenere di essere Boris, ma la donna informerà subito Christoph dei suoi sospetti e quest'ultimo si metterà alla ricerca di alcuni indizi per scoprire nuovi dettagli.

Nel frattempo Linda apprenderà quello che ha fatto Dirk a Steffen e affronterà l'uomo con molta rabbia e determinazione. Infine Natascha deciderà di non partire e Michael sarà felicissimo di questa scelta. Ma la donna gli dirà chiaramente che il loro matrimonio è ufficialmente finito da molto tempo. Per scoprire le prossime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, bisognerà attendere le prossime puntate che andranno in onda in Germania.