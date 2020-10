Il 20 ottobre in prime time su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island, durante la quale è stato mostrato al pubblico cos'è successo un mese dopo il fatidico falò finale delle coppie protagoniste di questa edizione. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Alberto e Speranza, dopo che lui nel villaggio aveva avuto un flirt con la tentatrice Nunzia, ma anche su Carlotta e Nello. Per Anna, invece, fidanzata con Gennaro è arrivato il momento di voltare definitivamente pagina mentre Sofia ha scelto di chiudere con Amedeo.

Ultima puntata Temptation Island un mese dopo: Carlotta e Nello pronti per il 'sì'

Partiamo proprio dalla coppia composta da Carlotta e Nello.

Lei al termine del falò non ha nascosto la sua insicurezza sul fidanzato dopo il comportamento che ha avuto nel corso di queste settimane. Lui, però, riesce a convincerla a non gettare all'aria la loro storia d'amore e alla fine vanno via insieme.

Anche un mese dopo il falò, Carlotta conferma che in un primo momento non è stato tutto 'rose e fiori' e che Nello ha faticato molto per riconquistarla. In particolar modo il ragazzo si è reso conto di tutti gli sbagli che ha commesso nel villaggio e si è detto pronto a mantener fede a tutte le promesse che le ha fatto durante il falò.

Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Nello, sostenendo che ormai la bufera fosse passata, ha dichiarato che tra un po' di tempo chiederà alla sua amata Carlotta di sposarlo e quindi di unirsi ufficialmente in matrimonio.

Situazione diversa, invece, per Alberto e Speranza. Dopo il tradimento con Nunzia, Speranza ha deciso di provare a dargli una seconda chance ma anche questa volta è stata profondamente delusa.

Alberto smascherato da Nunzia: Speranza sconvolta

Proprio durante il confronto organizzato un mese dopo il falò, Marcuzzi ha annunciato anche la presenza della single Nunzia, la quale ha rivelato che in queste settimane post trasmissione, Alberto ha continuato a scriverle e a telefonarle seppur con il numero sconosciuto per non lasciare tracce.

I due si sono anche visti a Napoli e Nunzia ha svelato che c'è stato un bacio. Un durissimo colpo per Speranza, la quale credeva veramente che il suo fidanzato fosse cambiato.

Anche per Anna e Gennaro non c'è stato nessun colpo di scena un mese dopo il falò di Temptation Island. I due si sono ufficialmente lasciati e la ragazza ha confessato che in questo periodo non si sono mai confrontati.

Lei, così, ha scelto di voltare pagina e ha accettato l'invito a bere un caffè del single Mario.

Procede a gonfie vele, invece, la love story tra Serena e Davide che a distanza di un mese ammettono di stare bene insieme. Anche tra Francesca e Salvo procede tutto nel migliore dei modi: il rispetto e la fiducia reciproca hanno trionfato.

Sofia chiude con Amedeo: le novità un mese dopo Temptation Island

E poi ancora Sofia e Amedeo, dopo essere andati via insieme dal villaggio, hanno comunicato di essersi lasciati a distanza di un mese dal falò finale. In particolar modo Sofia ha confessato di essersi presa del tempo per se stessa, perché in queste settimane si è resa conto che 'non si può amare per due'.

Amedeo non ha nascosto la sua tristezza e ha ammesso di essere ancora molto innamorato della ragazza.

Per Nadia e Antonio, invece, l'esperienza a Temptation Island è stata molto significativa. I due continuano a essere fidanzati e ammettono di aver compreso i loro errori.