Tina Cipollari è stata protagonista di un'intervista per il portale Leggo. La storica opinionista di Uomini e Donne ha parlato del rapporto che ha con Maria De Filippi ed ha detto la sua su Giulia De Lellis. Infine, Cipollari ha riferito che all'inizio non aveva capito che Andrea Zelletta del Grande Fratello Vip 5 in passato ha ricoperto il ruolo di tronista.

Le dichiarazioni sull'ex tronista

Tina Cipollari ha aperto l'intervista parlando del suo ex marito Kikò Nalli: i due si erano conosciuti durante le prime edizioni di Uomini e donne. La storica opinionista del dating di Canale 5 ha riferito che il matrimonio è giunto al capolinea in modo pacifico.

Con l'ironia che da sempre la contraddistingue Cipollari ha dichiarato che non ha mai instaurato un rapporto di amicizia con ex tronisti ed ex corteggiatori. Al contrario Tina ha ammesso di non avere mai dato troppa confidenza ai protagonisti del programma targato Mediaset, tanto che in alcuni casi non ricorda neanche il nome di alcuni di loro.

In merito a quest'ultima affermazione, la 54enne ha raccontato un aneddoto legato ad Andrea Zelletta. Cipollari ha confidato di averci messo un po' prima di capire che l'attuale gieffino in passato è stato seduto sull'ambita poltrona rossa: "Ho fatto fatica a capire chi fosse". L'opinionista televisiva ha ammesso che il volto del modello le sembrava familiare ma non riusciva a capire dove lo avesse visto prima del Grande Fratello Vip 5.

I rapporti con Giulia e Maria De Filippi

Nell'intervista Tina Cipollari non ha speso parole affettuose nei confronti di Gemma Galgani. A distanza di anni, la sua opinione sulla dama piemontese non è mai cambiata. Inoltre, la 54enne originaria di Viterbo, ha parlato di Giulia De Lellis. Quest'ultima, forse, è l'unica che viene ricordata dopo la partecipazione a Uomini e Donne.

A tal proposito Cipollari ha dichiarato: "Era piccolina ma si vedeva già che era una tosta, per forza ti rimaneva impressa". Tina ha confidato che l'ex di Andrea Damante se ne è sempre fregata delle critiche delle persone comprese quelle ricevute negli studi di Uomini e Donne proprio dalla Cipollari.

In merito al rapporto con Maria De Filippi, Tina Cipollari ha chiosato: "Tra noi c'è stima reciproca e simpatia". La 54enne ha riferito che quando la conduttrice Mediaset cerca di fermarla a Uomini e Donne lo fa solamente per il suo bene. Cipollari si è detta sicura che "Queen Mary" non faccia le cose con cattiveria.

Infine, a Leggo Tina Cipollari ha precisato che non ha alcuna intenzione di lasciare Uomini e Donne per partecipare a dei reality show come il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi. Dunque, i telespettatori del dating show vedranno la 54enne viterbese per ancora molto tempo su Canale 5.