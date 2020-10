Prosegue su Rai 1 la messa in onda della fiction Io ti cercherò con protagonista Alessandro Gassmann, di cui lunedì 12 ottobre andrà in onda la seconda delle quattro puntate previste di questa prima serie. Le anticipazioni rivelano che i due episodi in programma si intitolano: ''Il cercatore'' e ''Acqua'', durante i quali il pc di Ettore verrà analizzato dalla Polizia Postale con la speranza di riuscire a trovare delle informazioni necessarie. Sara, invece, si metterà sulle tracce della coppia di punkabbestia sperando che riesca a trovarli.

Io ti cercherò, trama seconda puntata del 12 ottobre

E alla fine sarà Valerio che riuscirà a ritrovare i due ragazzi all'interno di una comunità di recupero: la versione dei fatti raccontata dalla ragazza, però, non coinciderà con quella del suicidio.

Secondo la sua ricostruzione, Ettore non si sarebbe gettato in acqua di sua spontanea volontà ma sarebbe stato spinto e i responsabili sarebbero due uomini.

Una testimonianza a dir poco choc, che potrebbe ribaltare le carte in tavola e proprio per questo motivo Valerio insisterà affinché la ragazza riconosca queste due persone, anche se lei non vorrà farlo. E di fronte alle richieste pressanti, l'altro punkabbestia finirà per colpire Valerio con un pugno al volto.

Valerio ritrova la maglia di suo figlio

A quel punto Valerio perderà i sensi e nel momento in cui si riprenderà noterà che i due ragazzi sono scappati via. Ma non è tutto, perché gli spoiler di questa seconda puntata della fiction rivelano che Valerio dovrà fare i conti con un'altra brutta notizia: il pc di Ettore è sparito e qualcuno ha pubblicato dei passaggi toccanti tratti dal diario del ragazzo, dove sosteneva di essere stato lasciato solo da suo padre.

Ma le indagini andranno avanti e nonostante tutto Valerio deciderà di proseguire e di andare avanti per la sua strada per scoprire la verità. In riva al Tevere, l'uomo troverà una scarpa appartenente proprio a suo figlio e tale oggetto presenterà delle tracce che riconducono ad un altro posto.

Spoiler Io ti cercherò seconda puntata: Valerio verrà colto da un infarto

Così Valerio deciderà di chiudere aiuto a un suo ex collega della scientifica, che gli darà una mano per far luce sul caso. Le anticipazioni della seconda puntata di Io ti cercherò rivelano che grazie all'aiuto di Arturo e Alessandro arriveranno ad analizzare le acque di una cava di Tivoli.

E sarà proprio lì che Valerio troverà una maglietta appartenente a suo figlio: un duro colpo per l'uomo che vivrà un vero e proprio turbinio di emozioni e non riuscendo a gestirle, verrà colto da un improvviso infarto che per fortuna non sarà letale per la sua vita.