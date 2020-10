Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, attualmente, va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, su Rete 4 alle 19:35. Negli episodi che andranno in onda dal 1° al 7 novembre Natascha deciderà di interrompere per sempre la storia d'amore con Michael. L'uomo ne uscirà distrutto. Intanto, Franzi e Steffen si troveranno a condividere l'abitazione e Dirk dovrà affrontare una bruttissima notizia datagli dai medici. Christoph e Ariane trascorreranno una notte romantica ma subito dopo la donna dirà di voler andare via.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 1° al 7 novembre: Natascha restituirà le chiavi dell'appartamento a Michael

Negli episodi di Tempesta d'amore della prossima settimana, Natascha ritornerà sui suoi passi e deciderà di non partire per Berlino. Infatti, il solo pensiero di separarsi da tutti i suoi amici sarà troppo pesante da sopportare. Michael, in questa scelta, vedrà una possibile riappacificazione, ma l'entusiasmo durerà poco perché la donna gli dirà di non avere alcuna intenzione di tornare con lui. Il punto di rottura sarà causato dalla restituzione della chiavi dell'appartamento condiviso con Michael. L'uomo non riuscirà a credere ai suoi occhi e avrà un crollo emotivo. Inoltre, Natascha farà inscatolare tutte le sue cose per portarle via dalla casa.

Nel frattempo, Lucy farà fatica a gestire il piccolo pony. L'animale, infatti, avrà dei comportamenti strani e poco comprensibili. La ragazza farà di tutto per mettere l'equino a suo agio, ma Bela attribuirà la causa di questo atteggiamento alla possibile nostalgia del circo.

Spoiler degli episodi di Tempesta d'amore fino al 7 novembre: Steffen verrà indagato dalla polizia

Le anticipazioni di Tempesta d'amore della prima settimana di novembre rivelano che Franzi e Steffen avranno un appuntamento di lavoro. L'uomo, però, si mostrerà diverso dal solito, come se qualcosa lo preoccupasse particolarmente.

Franzi riuscirà a farlo confidare e scoprirà ciò che è successo in precedenza tra lui e Dirk. Inoltre, Steffen si sentirà messo alle strette da Christoph e Paul. Con la polizia che indaga su di lui per il tentato omicidio di Dirk, solo Franzi sembrerà essere certa della sua non colpevolezza. La donna, preoccupata per lo stato emotivo di Steffen, si offrirà di ospitarlo a casa sua e gli preparerà il divano per la notte. Tim, nei panni di Boris, non potrà fare a meno di provare fitte di rabbia e di gelosia.

Intanto Linda, in seguito a quanto appreso da una conversazione segrete tra Dirk e Steffen, deciderà di interrompere per sempre la sua storia d'amore.

Tempesta d'amore, trame dal 1° al 7 novembre: Ariane dirà di voler lasciare il Furstenhof

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Eva deciderà di seguire il desiderio di Robert e di non riferire a Christoph del test di gravidanza positivo. Robert, su consiglio del padre, cercherà di dare vita a un'atmosfera romantica per passare una dolce serata con lei. Purtroppo, le cose non andranno come previsto.

Ariane dirà di voler partire e lasciare il Furstenhof. Christoph rimarrà senza parole e cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea, ma fallirà clamorosamente. Christoph, però, non sarà il solo a dover combattere contro una brutta notizia perché anche Dirk riceverà una verità spiazzante: secondo i medici, non sarà più in grado di camminare.

Nel frattempo, Franzi scoprirà dell'aborto di Nadja. Quest'ultima, in preda alla sofferenza, la pregherà di non dire niente a nessuno.