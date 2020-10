Con l'esponenziale aumento di contagi da coronavirus in Italia, anche alcuni programmi tv stanno adottando nuove regole da rispettare per evitare lo stop: a U&D, per esempio, sono state vietate le effusioni tra i tronisti e le corteggiatrici in esterna. Nella puntata che è stata registrata il 23 ottobre, Maria De Filippi ha informato i tre protagonisti del Trono Classico che, almeno per un po' di tempo, non potranno baciare le persone con le quali usciranno.

Nuova regola a U&D: niente baci tra i giovani fuori dallo studio

Il numero di contagi da Covid-19 aumenta ogni giorno di più, per questo le redazioni di alcuni format tv si stanno mettendo al lavoro per limitare il più possibile i contatti fisici tra i protagonisti dei loro cast.

Al regolamento di Uomini e donne, ad esempio, è stata aggiunta una "postilla" piuttosto importante che riguarda soprattutto le conoscenze tra i più giovani.

Come anticipa Vicolo delle News, nel corso della registrazione che ha avuto luogo venerdì 23 ottobre, Maria De Filippi ha informato i tre tronisti "in carica" che d'ora in poi non potranno più baciare i corteggiatori coi quali faranno delle esterne. Questo divieto (non si sa se i ragazzi potranno abbracciarsi oppure neanche quello), è arrivato in seguito all'aumento di casi di Coronavirus in tutta Italia.

Il provvedimento di Maria per rispettare le norme anti-Covid a U&D

Davide, Sophie e Gianluca hanno scoperto ieri pomeriggio che non potranno più baciare i loro corteggiatori preferiti: evitare il più possibile i contatti fisici davanti alle telecamere, dovrebbe essere un buon esempio per i telespettatori che da mesi sono chiamati a rispettare il distanziamento sociale e l'uso della mascherina all'aperto e, in alcune occasioni, anche in luoghi chiusi.

Maria De Filippi e la sua redazione, dunque, hanno deciso di vietare le effusioni davanti alle telecamere tra i giovani del cast di U&D: i tronisti potranno fare solo esterne in sicurezza, ovvero stando lontani e forse scambiandosi qualche abbraccio.

Questa nuova regola, però, potrebbe cambiare le conoscenze che i protagonisti del Trono Classico stanno facendo da qualche settimana a questa parte: tutti e tre i ragazzi sul trono, infatti, hanno già baciato qualcuno ed ora si chiede loro di fare dei passi indietro e portare avanti rapporti mentali e il meno fisici possibile.

Ultimo bacio per Davide a U&D prima dello stop

L'anticipazione che riporta Vicolo delle News oggi pomeriggio (quando è prevista un'altra registrazione di U&D), è una delle tante che emergono dalla puntata che Maria De Filippi ha condotto il 23 ottobre a Cinecittà. Tra le molte cose che sono accadute, spicca il bacio che Davide ha dato a Rossana in esterna: Beatrice e Chiara non hanno reagito bene, senza sapere che sarebbero state le ultime per tutti fino a nuovo ordine.

Nicola Vivarelli, invece, ha interrotto la conoscenza con Veronica dopo che lei gli ha dato buca a cena e, su diretta domanda della conduttrice, ha scelto di fare un ballo con Gemma Galgani. Chi ha assistito alla registrazione in questione, racconta che tra i due ex potrebbe esserci un inaspettato riavvicinamento, proprio ora che entrambi sono di nuovo single.

Roberta continua a uscire con Michele e, a causa dell'interesse che prova per lui, ha rifiutato quattro nuovi corteggiatori. La Di Padua, però, è rimasta male quando Serena ha fatto ascoltare a tutti i presenti un messaggio vocale nel quale il napoletano parlava male di tutte le dame con le quali ha avuto un appuntamento fino ad oggi.