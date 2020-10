Can e Sanem sempre più protagonisti e innamorati della Serie TV DayDreamer. Gli spoiler che arrivano dalla Turchia rivelano che nel corso delle prossime puntate che saranno in onda tra qualche tempo su Canale 5, arriverà la fatidica proposta di nozze del fotografo. Dopo aver affrontato diverse vicissitudini e numerosi ostacoli, ecco che Can e Sanem decideranno di unirsi in matrimonio. Peccato, però, che anche questa volta i due dovranno fare i conti con l'ennesimo piano diabolico che verrà architettato contro di loro da parte della perfida e astuta Huma.

Le nuove puntate di DayDreamer, spoiler Turchia: Can chiede a Sanem di sposarlo

Nel dettaglio, Sanem deciderà di organizzare una festa di compleanno per il suo amato Can alla quale parteciperà anche Huma che, non perderà occasione per mettere in difficoltà la Aydin e tornerà così ad umiliarla in pubblico, in presenza di tutti gli amici di vecchia data del fotografo.

Peccato, però, che i dispetti di Huma non riusciranno a far cambiare a suo figlio che proprio durante la festa di compleanno spiazzerà tutti con la fatidica proposta di nozze. Gli spoiler di DayDreamer rivelano che Can deciderà di chiedere ufficialmente la mano a Sanem e per i due innamorati sarà un momento di grandissima gioia.

Huma ancora contro le nozze di Can e Sanem

Anche i genitori di Sanem, presenti alla festa, daranno il loro 'via libera' al matrimonio. L'unica che non sarà contenta di questa proposta sarà Huma che da questo momento in poi non potrà contare più neppure sul sostegno di Polen. L'ex fidanzata di Can, dopo aver assistito alla proposta di nozze si renderà conto che ormai non c'è più nulla da fare con il fotografo e così comunicherà ad Huma la sua decisione di lasciare la città.

Nonostante questo però, Huma deciderà di non arrendersi e punterà su un nuovo prezioso alleato che potrebbe darle una mano nel cercare di separare la coppia ed evitare così che venga celebrato il matrimonio. Gli spoiler di DayDreamer che arrivano dalla Turchia rivelano che la madre di Can chiederà aiuto a Yigit, segretamente innamorato della Aydin.

Il piano di Huma e Yigit contro le nozze di Can e Sanem: spoiler turchi Daydreamer

Da quando Sanem ha deciso di accettare la proposta di lavoro di Yigit, il fotografo sospetta che l'imprenditore ci stia provando con la sua amata e per questo motivo non sarà particolarmente sereno ed inizierà ad essere geloso.

Huma puntando proprio su questo, convincerà Yigit a 'conquistare' Sanem.

In un primo momento l'uomo si dimostrerà contrario al piano della donna, poi però finirà per diventare suo complice. E così nel corso delle prossime puntate vedremo che comincerà a fare di tutto per mettere in cattiva luce Can con Sanem e fare in modo che la ragazza rinunci alle nozze. Riuscirà a plagiarla?