Sabato 17 e domenica 18 ottobre si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e donne, dove non sono mancati i colpi di scena. A riportare quanto accaduto nello studio di Maria De Filippi è il portale Il Vicolo delle news, secondo il quale vi è stato un litigio molto violento tra Gemma Galgani e Tina Cipollari e che ha visto la dama torinese abbandonare lo studio in lacrime. Il tutto sarebbe nato da una battuta fatta da Gemma a Tina, la quale sarebbe andata su tutte le furie. Per Gemma sembra essere un periodo negativo, visto che anche Biagio pare l'abbia messa in disparte.

Volano stracci tra Tina e Gemma nell'ultima registrazione di U&D

Il Vicolo delle News riporta come sempre le anticipazioni su ciò che è avvenuto nelle ultime registrazioni di Uomini e donne, tenutesi sabato e domenica scorsi. Da quanto si legge, pare che tra Gemma e Tina siano volati stracci, tanto che la dama torinese è stata costretta a uscire dallo studio in lacrime. Ma cosa ha scatenato il litigio tra le due? Dando uno sguardo alle anticipazioni, sembra che tutto sia iniziato nel momento in cui in studio è entrata una nuova dama per Nicola. La donna avrebbe detto di fare la pescivendola e dopo tali parole, Gemma avrebbe fatto una battuta inopportuna all'indirizzo di Tina.

U&D, registrazione 18 ottobre: Gemma esce in lacrime dallo studio

Dal racconto delle talpine de Il Vicolo delle news, Galgani avrebbe detto: 'Tina se ne intende di pesci', frase che avrebbe offeso parecchio l'opinionista, tanto da farla scattare sino ad arrivare a insultare pesantemente Gemma. Galgani a questo punto, sarebbe uscita piangendo dallo studio di Maria De Filippi.

Interpellata dalla conduttrice, la dama torinese avrebbe poi affermato di essere esasperata dalla situazione e di non voler rientrare. Gemma abbandonerà U&D? In molti sul web stanno cominciando seriamente a pensare che la dama storica possa lasciare la trasmissione, viste anche le recenti delusioni, non ultima quella di Biagio.

Gemma delusa da Biagio lascerà U&D? Novità per Valentina Autiero

Dando uno sguardo sia alla registrazione del 17 che quella del 18 ottobre, si viene a sapere che Biagio continua a fare sorprese alle altre dame, in particolare a Maria e Sabina, lasciando un po' in disparte Gemma. In attesa di capire se Gemma Galgani sarà presente nella prossima registrazione di Uomini e donne, spazio anche alla conoscenza tra Michele e Roberta. I due non riescono a trovare un punto di incontro, soprattutto dopo che il cavaliere ha deciso di conoscere anche altre donne. Novità invece per Valentina Autiero che, dopo aver avuto delle incomprensioni con Germano, nella registrazione del 17 ottobre, ha deciso di uscire insieme a lui da U&D.

La sua uscita però, sarebbe stata caratterizzata da una sorta di reticenza da parte di Valentina, che non sarebbe apparsa poi così entusiasta di lasciare il programma.