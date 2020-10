Prosegue il botta e risposta a distanza tra due amati protagonisti del presente e del passato di U&D: l'ultimo numero del magazine del dating-show, infatti, riporta le parole con le quali Gemma ha replicato alle tante frecciatine che l'ex Giorgio le lancia sui giornali. La dama, in particolare, ha suggerito a Manetti di smetterla di commentare il suo comportamento in televisione e di finire in copertina per la sua vita e per quello che fa da quando ha lasciato il programma.

La replica piccata di Gemma all'ex cavaliere di U&D

Nella puntata di U&D che è stata trasmessa il 29 ottobre su Canale 5, si è parlato a lungo di Giorgio Manetti: Gemma ha attaccato Tina dopo aver visto le foto dell'incontro che c'è stato a Firenze tra lei, il "gabbiano" e i compagni di entrambi.

Tra le due sono volate parole grosse, ma forse l'attacco più importante è quello che la dama ha riservato all'ex nell'intervista rilasciata al magazine della trasmissione.

Venerdì 30 è stata pubblicata la risposta che la Galgani ha dato al toscano e alle tante cose che dice sul suo conto quando i giornalisti lo interpellano: l'ex protagonista del Trono Over, infatti, non ha risparmiato alla torinese frecciatine e consigli su come dovrebbe comportarsi in studio dopo oltre 10 anni di permanenza.

Quando le è stato chiesto di replicare a Giorgio e a quello che dichiara sul suo atteggiamento davanti alle telecamere, Gemma ha detto: "Sono stanca, e io i consigli li accetto soltanto da chi può permettersi di darli".

Gemma stanca delle frecciatine di Giorgio lontano da U&D

Anche se precisa di non nutrire alcun rancore nei confronti dell'ex, la Galgani ha aggiunto: "Credo che abbia tante altre cose di cui parlare, basta ricorrere al farsi pubblicità sul nostro trascorso".

Gemma è apparsa piuttosto infastidita dalle parole poco carine che Giorgio usa verso di lei quando qualche giornalista gli chiede di commentare il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella a Uomini e donne.

In merito alle tante interviste che Manetti rilascia anche sul loro passato in coppia, la dama del Trono Over ha detto: "Basta con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non me lo merito e lui lo sa bene".

Insomma, la 70enne non ci sta più a leggere dichiarazioni pungenti da parte dell'ex fidanzato su quello che sta facendo nel programma da quando lui si è ritirato: le sfortune amorose nelle quali incappa da oltre dieci anni, secondo la torinese non sono affari del "gabbiano", che oggi è felice accanto ad un'altra donna.

La lite a U&D tra Gemma e Tina

Prima che fosse pubblicata l'ultima intervista di Gemma, sul web si parlava insistentemente dell'acceso confronto che la dama ha avuto con Tina Cipollari nella puntata di U&D del 29 ottobre.

Tra le due storiche "rivali", infatti, sono volate parole grosse anche a causa di Giorgio: la Galgani ha criticato l'opinionista dopo aver visto le foto dell'incontro che ha avuto a Firenze con il suo ex, anche se con loro c'erano i compagni di entrambi.

La protagonista del Trono Over ha etichettato la vamp col termine "sleale" per l'amicizia che sta portando avanti con l'ex cavaliere anche dopo il suo addio alla trasmissione e per gli attacchi che le riserva ogni settimana davanti alle telecamere.

La collega di Gianni Sperti non è rimasta in silenzio di fronte a quest'accusa, anzi ha risposto: "Sei un'accattona".

Lo scontro verbale tra le due è durato parecchio, con Tina che difendeva il suo diritto di coltivare rapporti d'amicizia con chi vuole e con Gemma che si lamentava della sintonia che l'opinionista e Giorgio continuano ad avere anche lontano dai riflettori.