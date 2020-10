Sono passate poche puntate da quando Selene Querulo non compare più tra le corteggiatrici di Davide Donadei a U&D. Intervistata da DonnaPOP dopo il suo addio al dating-show, la ragazza ha sparato a zero sul tronista pugliese, etichettandolo con termini negativi: la giovane ha criticato pesantemente anche Beatrice Buonocore, l'unica che sembra aver fatto breccia nel cuore del protagonista del Trono Classico.

Gli attacchi di Selene al tronista di U&D

Il percorso di Selene a U&D è durato poco più di un mese: dopo essersi accorta che Davide non ricambiava il suo interesse, la ragazza ha deciso di lasciare la trasmissione spontaneamente, senza che il pugliese si opponesse in nessun modo.

Intervista da DonnaPOP pochi giorni fa, la Querulo non ha risparmiato critiche e pesanti attacchi a Donadei, ovvero al giovane che ha corteggiato davanti alle telecamere con scarsi risultati.

"L'incoerenza di quest'uomo è abissale. È una persona superficiale che basa tutto sull'estetica. Di lui non ho stima, è maleducato e poco spigliato", ha tuonato la giovane.

Dopo aver apostrofato il tronista con termini poco lusinghieri, l'ex corteggiatrice del dating-show ci ha tenuto a precisare che è stata lei ad eliminarsi dal programma: "Lui è senza carattere e cerca una donna col carattere da comprare".

L'affondo a Beatrice, corteggiatrice preferita di Davide a U&D

Nell'intervista che ha rilasciato dopo il suo addio a U&D, Selene ha anche raccontato che la sua iniziale preferenza era per Gianluca De Matteis: uno scambio di sguardi con Davide in studio, però, le ha fatto cambiare idea su chi dei due tronisti corteggiare.

"Forse me la sono giocata male, ma sono stata vera al 100%", ha spiegato la ragazza al blog che l'ha interpellata di recente.

In merito al feeling che sembra essere nato tra Donadei e Beatrice (l'unica che ha ricevuto un bacio dal bel pugliese, per il momento), la Querulo ha detto: "Il loro è stato un bacio insignificante.

Ero disgustata e non parlo per risentimento. Me ne sono andata anche se lui mi ha detto che non voleva eliminarmi".

L'ex corteggiatrice ha descritto Davide come un cretino del quale non vorrebbe neppure più parlare: "Non ha carattere, quindi una come me lo metteva in soggezione, lo facevo sfigurare".

La segnalazione sull'ex 'rivale' di U&D

"A lui va bene una come Beatrice, che non ha reazioni e un'identità forte", ha aggiunto un'arrabbiata Selene prima di fare un'inaspettata segnalazione sull'ex rivale del Trono Classico.

La Querulo, dunque, ha raccontato di essere stata contattata da una persona che le avrebbe rivelato la vera natura della Buonocore: "Lei non è la santa che appare in puntata". Nonostante abbia saputo cose presumibilmente "scomode" sulla spasimante preferita da Davide per il momento, la giovane non intende dire nulla né alla redazione né al tronista, perché ormai la sua avventura nel dating-show la reputa conclusa definitivamente, ma anche perché vorrebbe una sorta di "vendetta" nei confronti di chi non l'ha apprezzata abbastanza.

"Spero che la scelga, resti fregato e si prenda una botta sui denti, sto rinc...", ha detto l'ex protagonista con un bel po' di risentimento.

In merito all'interesse che Nicola Vivarelli aveva manifestato nei suoi confronti qualche puntata di U&D fa, Selene ha detto che non c'è mai stata l'occasione per approfondire il rapporto, ma anche lei ha preferito non farlo per varie ragioni.

Sebbene abbia preso parte a poche registrazioni, la Querulo sembra aver lasciato il segno: le dichiarazioni che ha rilasciato di recente su Davide e su Beatrice, potrebbero non piacere ai diretti interessati.