Oggi è andata in onda un'altra puntata di Uomini e donne di Maria De Filippi. Il cavaliere Paolo ha fatto una confessione davvero inaspettata in merito alla sua salute. Quando la dama torinese Galgani è scesa in studio, il cavaliere Paolo è andato dietro le quinte per poi rientrare in studio e ha annunciato che sta affrontando dei giorni molto complicati. La causa sarebbe da ricercare in un problema di salute molto serio. Paolo ha giustificato la sua uscita improvvisa dicendo di avere tanti pensieri, in quanto non è sicuro di aver superato un tumore. Nello specifico, in passato è stato in ospedale e ora non sarebbe convinto di stare bene.

Trono Over, il cavaliere Paolo annuncia che potrebbe essere malato

In quest'ultimi giorni, Paolo avrebbe fatto degli esami e la Galgani ne era al corrente. Ma la sua confessione fatta oggi in studio durante il talk show di Canale 5 ha generato alcuni malumori. Paolo ha esordito in questo modo: "Ho un problema abbastanza serio e non so se tornerò. Non so se è un tumore o cos’è". Il concorrente del talk show targato Mediaset ha specificato di averlo saputo il giorno prima della messa in onda della trasmissione. Naturalmente ora dovrà attendere il risultato delle analisi per conoscere le sue reali condizioni. Ma dopo le parole di Paolo, l'opinionista Gianni Sperti ha completamente perso le staffe.

La spalla di Tina Cipollari ha detto di aver capito la motivazione che l'ha portato a chiudere con la dama torinese Gemma Galgani ma non si è trovato d'accordo con questa rivelazione. Secondo Gianni, sarebbe sbagliato fare una rivelazione simile in questo modo. Inoltre, secondo l'ex ballerino di Buona Domenica, Paolo potrebbe aver detto questa cosa anche per giustificare alcuni suoi comportamenti.

L'opinionista ha detto che parla di cose importanti come un tumore per riuscire a giustificare cose così leggere e non ci sta. Infine ha anche detto: 'C’è gente che soffre davvero a casa e tu rimani là seduto".

Ennesima delusione d'amore per la dama Gemma Galgani

Uomini e Donne di Maria De Filippi è ritornato in onda dopo il Covid-19 e al centro dell'ultime puntate c'è sempre stata Gemma Galgani.

Quest'ultima non ha iniziato benissimo il suo percorso, visto che nel giro di poche settimane ha perso la conoscenza di ben 2 cavalieri. All'inizio è stato il cavaliere Vivarelli che l'ha duramente criticata per poi chiederle subito scusa e infine il cavaliere Paolo. Per scoprire se ci saranno ulteriori informazioni, bisognerà attendere le prossime registrazioni del programma di Canale 5.