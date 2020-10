Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che sono andate in onda in Spagna e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Genoveva Salmeron assolderà un sicario per uccidere suo marito Alfredo Bryce. Infatti, la donna vorrà liberarsi di quest'ultimo per godersi a pieno la sua relazione con l'avvocato Alvarez Hermoso. Poi, però la dark lady scoprirà di essere stata ingannata, in quanto Felipe non la vorrà più perché già impegnato sentimentalmente con Marcia.

Felipe scoprirà che Alfredo è gay

In particolare, Felipe ha iniziato una relazione con Genoveva per aiutare il suo amico Liberto e avere informazioni per screditare Alfredo.

E infatti, l'avvocato scoprirà tanti segreti del banchiere che ha rovinato il paesino spagnolo. In particolare, Felipe verrà a sapere che l'uomo è gay e ha una relazione con Eladio.

Poco dopo, Alvarez Hermoso andrà a parlare con l'amante del banchiere che però non sarà disposto a denunciare Bryce, in quanto avrà paura della sua violenza. Proprio per quest'ultimo motivo, Felipe dirà a Salmeron di lasciare suo marito, in quanto sarà preoccupato della reazione che potrebbe avere contro di lei.

Genoveva farà uccidere Alfredo

Salmeron però non si lascerà intimorire da Alfredo e anzi, progetterà un piano per liberarsi di lui per sempre.

La donna come prima cosa racconterà a tutti gli abitanti di Acacias 38 che Bryce non è etero.

Poi, Genoveva confesserà al marito di averlo tradito con Felipe, però si fingerà pentita. Successivamente, Salmeron prometterà all'uomo che gli organizzerà un incontro con Eladio. Quest'ultimo però sarà fuggito da diversi giorni da Acacias 38 e a far visita ad Alfredo a casa arriverà un'altra persona.

Nel frattempo, Genoveva si procurerà un alibi e andrà a fare merenda con Ursula al Nuovo Secolo XX e lascerà il marito solo nell'abitazione.

Successivamente, si presenterà un individuo poco raccomandabile nella casa di Bryce che si avvicinerà all'uomo e lo sparerà al cuore. Quest'ultimo sarà un sicario ingaggiato da Genoveva per uccidere il marito.

Felipe rifiuterà Salmeron

Poco dopo, il corpo di Alfredo verrà ritrovato da Josè Miguel Dominguez e tutti gli indizi porteranno al povero Eladio, amante del banchiere. Nel frattempo, Genoveva dopo essersi liberata del marito andrà da Felipe per vivere alla luce del sole la storia d'amore con l'avvocato. Alvarez Hermoso però sarà già legato a Marcia e quindi rifiuterà la dark lady.

Bisognerà aspettare la messa in onda delle nuova puntate di Una vita per scoprire ulteriori novità sui protagonisti della soap opera spagnola.