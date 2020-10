Tornano le anticipazioni settimanali di Una vita e riguardanti ciò che andrà in onda dal 18 al 24 ottobre. Le nuove trame saranno ricche di emozioni soprattutto per quanto riguardo l'inaspettato ritorno di Rosina. La donna farà pace con Liberto e i due faranno ritorno insieme ad Acacias tra lo stupore e la felicità di tutti. Discorso totalmente diverso, invece, per Genoveva e Felipe, con quest'ultimo che getterà la maschera rivelando alla donna di non averla mai amata e di aver finto per tutto questo tempo solo per incastrarla.

Una vita, anticipazioni: Felipe getta la maschera e umilia Genoveva

La morte di Alfredo Bryce sarà ancora avvolta nel mistero.

I telespettatori di Una vita già sanno che l'uomo è stato assassinato su ordine di Genoveva, la quale però, si sarà costruita un alibi perfetto per l'ora del delitto. Il commissario Mendez continuerà le sue indagini e ascolterà anche Felipe. Quest'ultimo, dopo il funerale del banchiere, deciderà che è arrivato il momento di gettare la maschera e davanti a Genoveva, le dirà di non averla mai amata e di considerala un essere spregevole. Una vera e propria umiliazione per Salmeron che, nel corso delle puntate aveva cominciato a nutrire dei reali sentimenti per Alvarez Hermozo.

Una vita, spoiler al 24 ottobre: Liberto e Rosina di nuovo insieme

In attesa di capire le prossime mosse di Genoveva, spazio invece alle vicende che vedono protagonista Liberto.

Tutta Acacias sarà in pensiero per lui, visto che da ore non darà più notizie di sé. Si scoprirà che l'uomo si sarà diretto sulle rive del fiume, il luogo in cui lui e Rosina si erano baciati la prima volta. I fan di Una vita, in un primo momento, penseranno al peggio, visto che tutto farà pensare che l'uomo voglia farla finita.

Le sorprese però, saranno dietro l'angolo. Le anticipazioni svelano infatti che Liberto ricomparirà ad Acacias mano nella mano con Rosina.

Una vita, spoiler 18-24 ottobre: Genoveva scoprirà la relazione di Felipe e Marcia?

Rosina e Liberto nel corso delle prossime puntate di Una vita, annunceranno di aver fatto pace e di essere tornati insieme, per la goia di tutti gli amici di Acacias.

Successivamente, Liberto consiglierà a Felipe di rendere pubblica la sua relazione con Marcia. Genoveva nel frattempo, dopo l'umiliazione subita da Felipe, verrà consolata da Ursula, la quale la esorterà a portare avanti la sua vendetta. Ursula inoltre, le prometterà di aiutarla a scoprire l'identità della donna misteriosa di cui si è innamorato l'avvocato.

Questo e molto altro accadrà nelle puntate di Una vita in onda dal 18 al 24 ottobre. L'appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10, mentre si ricorda che su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già trasmesse.