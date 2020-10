Ursula Dicenta sarà ancora per molto tempo tra le protagoniste delle vicende di Una vita. Dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle prossime settimane, la dark lady dopo aver rotto l'alleanza con Genoveva, sarà sempre più furiosa e vendicativa. Dalle anticipazioni spagnole, si vedrà Ursula sempre più fuori controllo, tanto da decidere di rinchiudersi in un convento, pronta a terrorizzare gli abitanti di Acacias con lettere minatorie. Ma quale sarà il suo piano?

Una vita, spoiler: Ursula in convento dopo aver rotto l'alleanza con Genoveva

Nelle puntate di Una vita già trasmesse in Spagna, Ursula si prepara a cambiare nuovamente.

Dopo essere stata istitutrice, Signora, mendicante, perpetua, ora la si vedrà spacciarsi per una suora. Tra qualche settimana, anche i fan italiani della soap iberica, la vedranno lasciare il quartiere per rifugiarsi in un convento. Ma cosa porterà la donna a prendere una simile decisione? Dando uno sguardo alle anticipazioni, tutto avrà inizio nel momento in cui Ursula e Genoveva romperanno la loro alleanza. Salmeron infatti, volterà le spalle a Ursula, nel momento in cui si riscoprirà innamorata di Felipe e farà di tutto pur di farsi sposare da Alvarez Hermozo.

Una vita, trame Spagna: Ursula fuori di senno, crede di vedere il fantasma di Cayetana

Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, Ursula si sentirà tradita e abbandonata da Genoveva e questo scatenerà nuovamente la sua rabbia e la sua follia.

Dicenta sarà pronta a vendicarsi di tutto e tutti per gli affronti subiti. In particolare, le vicende si faranno sempre più intriganti nel momento in cui Ursula, colta da un raptus, crederà di aver visto il fantasma di Cayetana, che le darà istruzioni su come vendicarsi dei vicini. Ursula sembrerà aver perso il lume della ragione e si metterà a studiare un nuovo e diabolico piano.

Una vita, anticipazioni: Ursula terrorizza Acacias dal convento in cui si è rifugiata

Da quanto si apprende attraverso gli spoiler spagnoli, Ursula abbandonerà misteriosamente il quartiere per trasferirsi in un convento. Qui la si vedrà vestita da suora, intenta a tessere nuovi intrighi per raggiungere il suo scopo.

Da quanto si apprende, per gli abitanti di Acacias saranno in arrivo dei momenti davvero terrificanti. Ursula infatti, dal convento, comincerà a mandare lettere minatorie ai vicini, i quali ne saranno terrorizzati. Ma quali saranno le reali intenzioni della folle Ursula? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Una vita. Nel frattempo, si ricorda che la soap ambientata a calle Acacias va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 14:10.