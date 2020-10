Svolta in arrivo per due protagonisti della soap opera iberica Una vita. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Emilio Pasamar (José Pastor), dopo essersi finalmente liberato di Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky), farà un gesto importante.

Il figlio di Felicia dirà ai coniugi Dominguez di voler sposare loro figlia Cinta (Aroa Rodriguez).

Una vita, spoiler: Ledesma abbandona Acacias 38 per non finire in carcere

Nel corso dei prossimi episodi italiani, Ledesma non vorrà più vedere sua figlia Angelines sposare Emilio. Il malvagio uomo prenderà la drastica decisione, facendo annullare quindi i preparativi del matrimonio, non appena scoprirà che il giovane Pasamar sta portando avanti una tresca con Cinta.

A questo punto Copernico, per non denunciare Emilio con l’accusa di aver messo fine all’esistenza di suo figlio Federico in passato, accetterà di diventare il marito di Felicia con la certezza che potrà migliorare la sua situazione economica. Emilio, disposto a tutto per non vedere la propria madre convolare a nozze con un uomo che non ama, si recherà a Santander e verrà a conoscenza che diversi operai delle terre di Ledesma sono deceduti a causa dell’uomo.

A questo punto il giovane Pasamar si servirà ancora una volta della complicità del suocero José Miguel, per far firmare a Copernico una confessione in grado di metterlo nei guai. Il perfido uomo, quando saprà di essere caduto in una trappola, aggredirà Emilio dandogli un pugno: quest’ultimo durante la colluttazione fingerà di essere morto per sbarazzarsi una volta per tutte del suo ricattatore.

In effetti il piano del fratello di Camino funzionerà alla perfezione, visto che Ledesma farà perdere le sue tracce per non finire in prigione con l’accusa di omicidio.

Cinta crede che Emilio si stia stancato di lei, il giovane Pasamar vuole sposare la figlia dei Dominguez

Successivamente Emilio sarà deciso a rendere ufficiale la sua relazione sentimentale.

Per riuscire nel suo intento quest’ultimo chiederà ad Antonito di accompagnarlo al centro di Madrid per poter acquistare un anello, con cui chiederà la mano della figlia dei Dominguez. Nel corso dello stesso pomeriggio, Cinta inviterà il fidanzato a vedere un concerto di una cantante ricevendo un netto rifiuto: quest’ultima crederà subito che il suo amato non voglia più stare al suo fianco.

Emilio rassicurerà la giovane artista quando si presenterà a casa della stessa, e in presenza della madre Felicia e della sorella Camino chiederà il permesso a José per corteggiare sua figlia. I coniugi Dominguez daranno il loro consenso al primogenito della ristoratrice, però Bellita lo inviterà ad essere sempre sincero da adesso in avanti. Per finire Emilio e Cinta faranno un brindisi con i propri cari, e manifesteranno l’intenzione di coronare il loro sogno d’amore il prima possibile.