Su Canale 5 continua ad andare in onda la soap opera spagnola Una vita creata da Aurora Guerra. Nel corso delle puntate che i fan italiani seguiranno nelle prossime settimane di programmazione, Emilio Pasamar attuerà una vera e propria messinscena per mettere fuori gioco Copernico Ledesma. Quest’ultimo cadrà nella trappola del giovane poiché dopo un brutale scontro intimorito dall’idea di poter essere denunciato si darà alla fuga, con la certezza di aver causato il decesso del figlio di Felicia. Il piano di Emilio quindi funzionerà alla perfezione, visto che lui e i suoi familiari faranno un sospiro di sollievo.

Una vita, trame: Felicia decide di sposare Copernico per il bene della sua famiglia

Negli episodi già trasmessi sul piccolo schermo, Emilio si è visto costretto a lasciare Cinta su richiesta della sua vecchia conoscenza Copernico Ledesma. Quest’ultimo ha ricordato al giovane Pasamar il patto sancito in passato, ovvero quello di avergli promesso che avrebbe sposato sua figlia Angelines. Nello specifico il figlio di Felicia dovrà adeguarsi alla volontà del suo ricattatore per non finire in carcere con l’accusa di aver ucciso Federico Valdeza, colui che abusò di sua sorella Camino facendole perdere l’uso della voce a causa del terribile trauma. Gli spoiler dicono che inizialmente Cinta e Antonito daranno una mano a Emilio per non vederlo convolare a nozze con una donna che non ama.

Purtroppo, con il passare dei giorni Ledesma non farà fatica ad accorgersi che il cuore del suo futuro genero batte per Cinta.

Felicia temendo ulteriori rappresaglie da parte di Copernico si sacrificherà per il bene dei propri cari, dicendo al malvagio uomo di essere disposta a diventare sua moglie.

Ledesma accetterà la proposta della donna e addirittura vorrà sposarla al più presto possibile. Nel contempo Emilio non appena José Miguel si schiererà dalla sua parte, gli confesserà ciò che è successo anni prima a Valdeza. Servendosi della complicità del padre di Cinta, il giovane Pasamar metterà piede a Santander con l’obiettivo di trovare delle informazioni in grado di mettere in cattiva luce Ledesma.

Il marito di Bellita a seguito della trasferta del ragazzo farà intendere a tutti gli abitanti che si è recato a Barcellona per far parte di un evento di ristorazione.

La fuga di Ledesma, Emilio inscena la sua morte

L’unica persona a conoscenza della reale ragione per cui Emilio partirà oltre ai Dominguez sarà Camino, invece Felicia stufa di sopportare Copernico farà sapere a Susana e Rosina che a breve si sposerà a causa di un ricatto. Inoltre, la proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX dopo aver cominciato a rendersi conto che la convivenza con Ledesma e i suoi figli non sarà per niente facile, consiglierà a Emilio e Cinta di trasferirsi a Cadice. Ed ecco che si verificherà un colpo di scena, nell’istante in cui il giovane Pasamar farà firmare un documento a Copernico che lo riterrà il colpevole del decesso di alcuni lavoratori.

A questo punto il padre di Angelines ed Emilio avranno una lite accesa nel ristorante: ad avere la peggio sarà quest’ultimo che perderà sangue dalla testa dopo essere caduto a terra. I due si picchieranno durante una merenda organizzata da Ledesma per festeggiare il suo imminente matrimonio con Felicia: in tale circostanza Emilio accuserà il suo ricattatore di essere un assassino. Ledesma quando vedrà il giovane Pasamar gravemente ferito se ne andrà via dal quartiere iberico, con la convinzione di averlo ucciso. Per fortuna il fratello di Camino sarà fuori pericolo di vita, poiché farà capire di aver finto la sua morte proprio per sbarazzarsi una volta per tutte di colui che sarebbe dovuto diventare il marito di sua madre.