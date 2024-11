Nelle prossime puntate di Endless love, Emir non reagirà bene di fronte alla notizia del matrimonio tra Zeynep e Hakan. Non perché provi qualcosa per la ragazza, ma perché lei porta in grembo suo figlio. Zeynep gli farà capire che il bambino avrà come padre Hakan, ma lui non gradirà la cosa: non vorrà essere condannato come Kemal, costretto a vivere lontano da sua figlia.

Il desiderio di paternità di Emir

Nonostante sia di una malvagità inconcepibile, Emir, in cuor suo, ha sempre custodito il sogno di diventare padre. L'avrebbe voluto realizzare con Nihan, ma ciò non è accaduto.

Il suo desiderio di paternità, però, è sempre venuto più a galla da quando Deniz l'ha chiamato "papà".

Emir non riesce a vivere l'amore in maniera sana, per questo ha iniziato a nutrire un'ossessione anche nei confronti della bambina. Ossessione con la quale sta lottando da quando Kemal ha scoperto di essere il padre biologico di Deniz.

Hakan fa una proposta a Zeynep

Emir inizierà a cambiare pensiero, ma solo leggermente, quando scoprirà che Zeynep aspetta un figlio da lui. La ragazza non sembrerà intenzionata a dirglielo, lo farà Hakan. Conosce bene Emir e l'influenza che ha su Zeynep, e temerà che possa farle del male.

Emir non vorrà legarsi alla ragazza, cosa che invece lei desidererebbe, ma farà in modo che al nascituro non manchi niente.

Consegnerà a Zeynep anche una assicurazione sanitaria, che coprirà qualsiasi tipo di spesa fino al parto. La ragazza, però, non avrà bisogno dei suoi soldi, ma del suo amore. Si sentirà abbastanza sola, anche perché non attraverserà uno dei periodi migliori della sua vita, visto che rischierà di finire in prigione con l'accusa di essere l'assassina di Ozan.

Ci sarà un persona che starà sempre al suo fianco, Hakan, che le farà una proposta molto importante.

Zeynep comunica a Emir le sue imminenti nozze

Hakan le darà un anello e le chiederà di diventare sua moglie. Zeynep sarà un po' titubante: "Davvero vuoi essere infelice al mio fianco?". A quanto pare, Hakan non desidera altro.

Così lei dirà di sì e i due avvieranno le pratiche per il matrimonio. Zeynep, però, avrà la premura di dire a Emir ciò che sta accadendo, così andrà a trovarlo in ufficio.

"Sappi che mi sto per sposare", dirà Zeynep decisa. "Vedo che Hakan non si è lasciato sfuggire l'occasione", dirà Emir, fingendo che non gliene importi niente, e aggiungendo: "Ovviamente, stai ancora valutando la cosa".

Emir non vuole la stessa condanna di Kemal

Zeynep gli dirà che ha già detto di sì e lo casa non gli piacerà: "Ti ricordo che in grembo porti il mio bambino". Lei lo sa, ma sarà certa anche di un'altra cosa: "Hakan sarà il padre del tuo bambino".

Emir sarà furente. "Mi stai condannando allo stesso destino di tuo fratello", dirà facendo riferimento a Kemal che non può stare accanto a Deniz, ma a Zeynep non sembrerà interessare.