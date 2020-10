Il 16 ottobre nuovo appuntamento con Beautiful, la soap americana che, ogni pomeriggio, tiene incollati alla Tv milioni di telespettatori. La nuova trama vedrà le sorelle Logan discutere del coinvolgimento di Flo nella vicenda di Beth. Brooke, Katie e Donna saranno concordi nel condannare il comportamento della nipote, mentre Shauna tenterà il tutto per tutto pur di evitare che la figlia finisca in carcere. Le sorelle Logan daranno una seconda possibilità a Flo?

Beautiful, puntata 16 ottobre: Shauna vuole evitare che Flo finisca in carcere

Dopo aver saputo dell'arresto del dottor Reese avvenuto a Londra, per i fan di Beautiful, sarà il momento di scoprire cosa succederà agli altri personaggi coinvolti nel segreto su Beth.

Zoe e Xander non verranno denunciati, ma cacciati dalla Forrester Creations, mentre per Flo sarà solo questione di tempo prima che finisca dietro le sbarre. Nel corso della puntata del 16 ottobre, a casa Logan, Brooke, Katie e Donna si ritroveranno a parlare proprio del coinvolgimento della nipote in tutta questa incredibile vicenda. Nel frattempo Shauna deciderà di andare a casa di Brooke per cercare il perdono della famiglia Logan, mentre Flo si dirigerà allo chalet per parlare con Hope.

Beautiful, anticipazioni: Shauna difende Flo di fronte alle sorelle Logan

Shauna non avrà intenzione di lasciare sola Flo in questo difficile momento e giungerà a casa Logan nel bel mezzo della conversazione tra Brooke, Katie e Donna.

Fulton entrerà in casa tra l'incredulità delle sorelle Logan, le quali le rinfacceranno la sua faccia tosta. Shauna si mostrerà dispiaciuta per aver tenuto nascosto la verità, ma aggiungerà di non volere che la figlia finisca in prigione. Le tre Logan in tutta risposta, la accuseranno di accampare scuse, visto che madre e figlia avrebbero potuto porre fine alle sofferenze di Liam e Hope molto tempo prima rivelando la verità su Beth.

Beautiful, spoiler: le sorelle Logan vogliono Flo in carcere, nessun perdono per lei

Dalle anticipazioni emergerà come il tentativo di Shauna di chiedere perdono a Brooke, Katie e Donna non sortirà l'effetto sperato. La famiglia sarà concorde nel seguire la linea della tolleranza zero, Flo dovrà pagare con il carcere per il crimine commesso.

Intanto Brooke verrà a sapere che Flo sarà allo chalet per dare spiegazioni a Hope e non ne sarà affatto felice. Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, lo scontro tra le due cugine sarà molto duro. Hope non esiterà rinfacciare a Flo tutto il male fatto non solo a lei ma anche a Liam e Steffy. Per conoscere ulteriori sviluppi sul destino di Flo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.