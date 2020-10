La soap opera iberica Una vita non smette di appassionare i fan italiani con intrighi, vendette e passioni. Nelle prossime settimane di programmazione a catturare l’attenzione sarà soprattutto Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), che nonostante soffrirà ancora per la perdita dell’amata Teresa Sierra (Alejandra Meco) si avvicinerà a Yolanda (Ariadne Serrano).

La new entry si scambierà un bacio con lo storico poliziotto di Acacias 38, dopo avergli fatto sapere a quale prezzo Cesar Andrade (Alvaro Baguena) è disposto a liberarsi di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Una vita, spoiler: Felipe deciso ad acquistare Marcia

Gli spoiler delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che Mauro San Emeterio dopo essere tornato ad Acacias 38 aiuterà subito Felipe a far luce sulla sparizione di Marcia. L’ex commissario, grazie a diverse indagini, scoprirà che la brasiliana è finita nelle grinfie di Cesar Andrade, il trafficante di donne che in Brasile l’aveva ridotta in schiavitù. Mauro anche se sospetterà del coinvolgimento di Genoveva (Clara Garrido) e di Ursula (Montse Alcoverro) nell’intricata faccenda, si recherà con Felipe da Andrade facendogli credere di chiamarsi Mauricio Aguirre e Felipe Sanchez.

A questo punto l’avvocato e il vedovo di Teresa si diranno disposti ad acquistare Marcia.

La situazione diventerà ancora più complicata nell’istante in cui Cesar - dopo un’iniziale rifiuto - accetterà di vendere la ragazza di colore a Felipe, ma in cambio esigerà di ricevere 15.000 pesetas.

Yolanda e Mauro si baciano, Alvarez Hermoso contatta Cesar Andrade telefonicamente

Intanto i telespettatori faranno la conoscenza di Yolanda, un’altra fanciulla di Cesar che sin da subito si affezionerà molto a Mauro.

Quest’ultimo, dopo aver confessato ad Alvarez Hermoso di essere ancora un poliziotto e di aver fatto ritorno nel quartiere iberico proprio per rintracciare Marcia, ringrazierà Yolanda per averlo messo al corrente dell’intenzione del proprio capo dandole un bacio appassionato. Successivamente Mauro continuerà a collaborare con il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) e sceglierà di non far avere a Felipe il biglietto scritto da Andrade e avuto grazie a Yolanda per non mettere in pericolo il suo amico.

Nonostante ciò il legale, ormai deciso a riavere al proprio fianco Marcia a tutti i costi, contatterà Cesar al telefono e gli chiederà per quale motivo non gli ha ancora fatto sapere quale cifra dovrà pagare. Felipe rimarrà spiazzato, non appena il malvivente gli dirà di avergli fatto avere la sua risposta tramite Yolanda.