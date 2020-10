La Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno per la felicità dei fan continua a occupare Canale 5, ma solamente il sabato e la domenica. Nel corso dei nuovi episodi in onda tra qualche settimana, Leyla Aydin e Emre Divit si troveranno in grossa difficoltà anche se Huma non riuscirà a sabotare la loro cerimonia nuziale.

A pagarne le conseguenze saranno anche Sanem Aydin e Can, che finiranno per scontrarsi per impedire all’ex moglie di Aziz di continuare a infastidire i novelli sposi.

DayDreamer, trame turche: Huma invita Yigit a fidarsi di lei

Nelle prossime settimane di programmazione in Italia, finalmente Emre e Leyla dopo essere tornati insieme riusciranno a coronare il loro sogno d’amore.

Il contabile della Fikri Harika e l’ex segretaria si sposeranno in segreto, dopo aver chiesto a Sanem e Can di fargli da testimoni. A causa di CeyCey però, Huma e Mevkibe apprenderanno del lieto evento e faranno il possibile per impedire a Emre e Leyla di diventare marito e moglie. A questo punto il secondogenito di Aziz e la sorella di Sanem pur essendosi sposati faranno i conti con altri problemi. Per iniziare Nihat si arrabbierà con la figlia maggiore per non averlo messo al corrente del suo grande passo, invece Huma cercherà di convincere Emre ad annullare il suo matrimonio.

La signora Divit inoltre coglierà l’occasione al volo per far lasciare definitivamente Sanem e Can. Durante una conversazione con Yigit, infatti l’ex moglie di Aziz confesserà di voler dare del filo da torcere alla nuora Leyla per far in modo che l’aspirante scrittrice si decida a lasciare il suo primogenito.

Huma inviterà quindi l’editore a fidarsi di lei, dicendogli che grazie al suo piano strategico riuscirà finalmente a fare breccia nel cuore di Sanem come desidera.

La primogenita degli Aydin si trasferisce dai Divit, Can e Sanem alla ricerca di una casa per Emre e Leyla

Per cominciare la signora Divit chiederà a Leyla di condividere lo stesso tetto con lei, Can ed Emre.

In un primo momento la figlia maggiore degli Aydin non saprà quale risposta dare alla perfida suocera, dopodiché su consiglio dei genitori accetterà di vivere con il marito. Leyla non perderà quindi tempo per preparare le sue valigie, per trasferirsi nella villa dei Divit. Sanem non nasconderà il suo fastidio quando Huma si intrometterà spesso tra sua sorella ed Emre.

Per tale motivo l’aspirante scrittrice con la complicità di Can vorrà cercare un appartamento per i novelli sposi, con la speranza che l’ex moglie di Aziz la smetta di essere invadente una volta per tutte.

Purtroppo, dagli spoiler turchi si evince che Sanem e il primogenito del Divit avranno un nuovo litigio a causa di Huma, proprio quando avvieranno le ricerche per la casa. In particolare, il fotografo e Sanem discuteranno a causa di opinioni diverse, nell'istante in cui penseranno alla sistemazione degli arredi.