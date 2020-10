Una nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno verrà trasmessa sabato 31 ottobre alle 15:00 circa su Canale 5. Colpi di scena attendono i fan della soap turca che vede protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir: oltre al ritorno di Huma, che farà di tutto per mettere in difficoltà Leyla e Sanem, Fabbri continuerà a dare filo da torcere a Can. L'affascinante fotografo, infatti, scoprirà ben presto i nuovi progetti lavorativi dell'imprenditore italo-francese. Quanto ci metterà Divit a collegare l'uscita del nuovo profumo di Enzo Fabbri con la fragranza della sua fidanzata di cui è tanto geloso?

Ceyda scoprirà i nuovi progetti di Fabbri

Mentre Can e Sanem si ritroveranno a fronteggiare l'ingombrante presenza di Huma nell'agenzia pubblicitaria, nuove sfide difficili da superare si prepareranno per i due innamorati che con la loro storia d'amore stanno facendo sognare i telespettatori. Seguendo le anticipazioni della puntata di DayDreamer che andrà in onda sabato 31 ottobre, infatti, il maggiore dei fratelli Divit farà una scoperta che non lo potrà di certo lasciare indifferente e che porterà con sé conseguenze poco piacevoli per la dolce Aydin.

Ceyda, che avrà da subito tutta la simpatia della mamma dei fratelli Divit, verrà informata dei nuovi progetti lavorativi su cui sta lavorando Enzo Fabbri.

La CEO della Compass Sport, infatti, grazie ad una spia di Max MacKinnon, che ha affidato la campagna pubblicitaria della Redmode all'agenzia dei Divit, verrà a conoscenza dell'intenzione dell'imprenditore italo-francese di lanciare sul mercato una nuova fragranza.

Can scopre che Enzo sta lanciando un nuovo profumo

Immediatamente, Ceyda e Max MacKinnon correranno all'agenzia pubblicitaria per rivelare a Can queste preziose informazioni, è chiaro che ben presto il fotografo capirà che esiste una relazione stretta tra la scelta di Fabbri di ritirare la denuncia contro di lui e il profumo della sua amata Sanem.

I fan della soap turca ricorderanno di certo che Can, già una volta, era riuscito ad impedire che la giovane Aydin vendesse i diritti del profumo da lei creato all'imprenditore. Per Divit il profumo ha rappresentato da subito il suo amore per la giovane e il loro primo bacio avvenuto al buio durante i festeggiamenti per i 40 anni dell'agenzia.

Come reagirà Can quando scoprirà dell'accordo segreto stretto tra Sanem ed Enzo Fabbri? Per scoprirlo, ai telespettatori della serie non resta che attendere le prossime anticipazioni di DayDreamer. L'appuntamento con la soap turca resta fissato, fino a nuovi cambiamenti, per il sabato alle 15:00 circa e per la domenica alle 16:20 circa sempre su Canale 5.