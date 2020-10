Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Serena inizierà a riavvicinarsi timidamente a Filippo ma, mentre tutto sembrerà andare per il meglio, sopraggiungerà un drammatico evento. Come anticipato dal settimanale Telepiù, nelle prossime puntate di Un posto al sole la donna avrà una tremenda fitta e penserà che la vita del bambino, che porta in grembo, possa essere seriamente a rischio. Cirillo si confiderà con Angela Poggi e proprio in quel momento Filippo ascolterà tutto. Sartori però, dinanzi alla notizia della gravidanza di Serena, avrà una reazione totalmente inaspettata che spiazzerà la donna.

Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa drammatica storyline, che saranno trasmesse fino al 16 ottobre alle 20:45 su Rai 3.

Filippo scopre tutto

Serena (Miriam Candurro) capirà che è giunto il momento di confidarsi con Filippo (Michelangelo Tommaso). La Cirillo deciderà di raccontare al suo ex che aspetta un figlio e che il bambino è di Leonardo (Erik Tonelli). Serena ha notato che Sartori è molto più rilassato negli ultimi giorni e riterrà che i tempi siano maturi per dargli l'inaspettata notizia, tuttavia avrà il timore che l'uomo possa reagire molto male. Sfortunatamente poco prima che la donna possa rivelargli della gravidanza, Filippo scoprirà tutto per puro caso.

Serena si sente male

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Serena avrà una tremenda fitta e inizierà a temere di aver perso il bambino. La Cirillo si confiderà con Angela (Claudia Ruffo), rivelandole tutti i suoi timori e la Poggi cercherà di rassicurarla. Proprio in quel momento, Filippo sarà lì per ritirare una raccomandata in guardiola e ovviamente sentirà tutto.

Serena incrocerà lo sguardo del marito e capirà che ha scoperto della sua gravidanza, tuttavia Filippo la spiazzerà comportandosi in un modo del tutto inaspettato. L'uomo non mostrerà rabbia ma solo preoccupazione e insisterà per accompagnare la moglie in ospedale per fare i dovuti controlli.

Leonardo infuriato

I due vivranno un momento di grande complicità e Serena si sentirà davvero grata a Filippo per la sua reazione dolce e composta, tuttavia tale idillio sarà destinato a svanire in fretta. Leonardo (Erik Tonelli) arriverà in ospedale molto trafelato in cerca di notizie su Serena e il bambino. Vedendo il suo rivale, Leonardo farà una sfuriata e intimerà a Filippo di uscire dalla loro vita. Leonardo rivendicherà con veemenza di essere il padre del bimbo e deciderà, da questo momento, di essere molto presente con Serena. Nel frattempo Filippo, triste e sconsolato, rimuginerà sull'accaduto e penserà alle parole di suo padre.